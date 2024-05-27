國1中山高北向高雄段4車追撞 1死1命危

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄27日電）國道1號北向高雄瑞隆路段今天上午發生4車追撞事故，郭姓夫妻車輛遭藍姓男子駕駛罐槽車追撞後，往前推撞聯結車，造成郭男死亡、妻子黃姓女子重傷命危搶救中。

國道公路警察局第五公路警察大隊發布新聞稿指出，年約48歲藍男上午9時59分許駕駛半聯結罐槽車行經國道1號北向368.9公里中線車道時，先是撞開前方由陳姓女子駕駛黑色汽車後，往前追撞郭姓夫妻駕駛車輛，再推撞前方王男駕駛的半聯結貨櫃車。

郭姓夫婦車輛遭2部大車擠壓，車體明顯變形。高雄市消防局獲報出動8車、21人協處，經救難人員協助受困者脫困，事故造成郭男當場死亡、黃女重傷失去生命跡象緊急送醫搶救，及陳女肢體多處擦挫傷、意識清醒無生命危險。

警方表示，截至中午12時許現場尚待排除，由人員持續處理中，藍男、王男、陳女經檢測均無酒駕，郭男因死亡尚待抽血檢測。

警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，確保他人與自身用路安全。（編輯：郭諭儒）1130527