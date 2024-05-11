北市車禍 機車騎士路口停紅燈遭汽車從後追撞身亡

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（中央社記者劉建邦台北11日電）60歲朱姓機車騎士今天上午在木柵路1段附近路口停等紅燈，遭吳姓男子駕駛車輛從後追撞，朱男送醫不治，吳男未酒駕，警方初判疑恍惚肇事，依過失致死罪嫌把吳男移送法辦。

台北市警察局文山一分局發布新聞資料指出，上午6時22分許獲報，木柵路1段附近發生車禍，經查34歲吳姓男子開小客車沿木柵路1段西往東行駛至路口時，疑因精神恍惚，追撞停等紅燈的60歲朱姓男子的機車車尾。

朱姓男子遭撞後，沿木柵路1段西往東滑行至對向車道，再碰撞另一輛小貨車的前車頭。

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員警抵達現場後，對肇事的吳姓男子實施酒測，酒測值為零，朱姓機車騎士經送往萬芳醫院救治後，因傷重不治死亡，警詢後依過失致死罪嫌把吳男移送法辦，詳細車禍原因待調查釐清。

文山一警分局表示，開車時務必確保養足精神，確認狀態良好再上路，行駛途中應隨時注意車流與路況，若駕駛感到精神渙散、疲勞，可尋覓適當停車處所休息後再行駛或洽代駕，保障自身及他人安全。（編輯：張銘坤）1130511