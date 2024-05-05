防大型車事故 高市推加裝右前方「主動」警示系統

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）針對高雄近日大型車事故原因，市府道安會報分析為大型車右轉盲區或未遵守號誌所致；除了行車視野輔助系統，市府也正推動大型車加裝右前方「主動」警示系統，盼降低駕駛疏忽釀禍機率。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿指出，市府道安會報分析近日大型車事故原因，主要為右轉盲區或未遵守號誌所致；因大型車有前後左右4個盲區，其中大型車右轉盲區（含內輪差）最容易被忽略。

為防止大型車事故，高市警方重點針對大型車進行重點稽查與取締，其中3月攔車車輛數1萬2855輛，比同期增加5415輛，增幅達73%，藉由強力執法以保障用路人權益。

此外，交通局也與監理所等單位合作，針對逾500家大型車輛運輸公司與工地業者加強宣導大型車死角、行車視野輔助系統等，提醒駕駛善盡職業責任。

交通局指出，市府也正推動大型車加裝右前方「主動」警示系統，希望藉由主動聲響或燈光警示，主動提醒大車駕駛右前方盲區有車輛進入等，降低駕駛疏忽造成憾事機率，呼籲大型車業者多響應加裝，共同維護用路安全。

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高市府道安會報強調，大車駕駛應特別注意右轉盲區，務必利用行車視野輔助系統再次確認右側無人、車後，再行右轉，一般用路人也要避免進入大型車死角。

道安會報也提醒大車駕駛，若發生事故，除面臨相關條例處罰，也會面臨吊扣駕照與5年以下有期徒刑、拘役或罰金；因此，行駛時務必遵守相關交通規定，並善用行車視野輔助系統，確保行車安全。（編輯：陳仁華）1130505