防止大型車肇事 高市警將加強攔檢及稽查

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）防止大型車肇事，高雄市交通警察大隊今天表示，將加強大型車右轉路線攔檢及稽查是否裝設行車視野輔助系統等；同時呼籲業者建立司機考核制度、觀察司機狀況及正常使用行車視野輔助系統。

高雄市警察局交通警察大隊大隊長黃元民今天到廣播電台宣導交通安全，並呼籲大型車業者應做好3件事，包括「建立大車司機考核制度」、「注意出車前司機精神狀態」及「裝設行車視野輔助系統並正常使用」，以確保大型車的行車安全。

黃元民說，業者應建立大車司機定期考核制度，若司機奉公守法，考核期間駕駛行為優良未違規，可加發獎金以資鼓勵。此外，大車司機出車前，業者務必觀察司機有無酒容、酒味或倦容，如呈現宿醉或精神不佳，勿讓司機駕車載運物品。

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黃元民指出，目前業者所屬車輛大多有裝設視野輔助系統，每次出車前，業者也務必提醒司機行車時，尤其在右轉彎，一定要觀看視野輔助系統的螢幕及各個照後鏡，逐一確認有無車輛或行人在旁邊，不可便宜行事。

他並預告針對大型車輛，警方將加強高雄市大型車右轉路線的攔檢，及稽查車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統且能否正常使用。高雄市交通警察大隊表示，希望民眾也能廣為宣傳，降低交通事故發生率，減少不必要悲劇發生。（編輯：李亨山）1130502