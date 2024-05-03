防大型車事故 高雄警林園沿海路專案執法稽查

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄警方防制大型車交通事故，4日起針對林園區沿海路大型車輛規劃1個月專案執法勤務，主要稽查闖紅燈、是否依規定裝設行車視野輔助系統等違規項目。

高雄市警察局交通警察大隊統計，今年1至4月高雄大型車交通事故，較去年同期減少68件，降幅百分之6。1至4月取締全般大型車交通違規共1萬3475件，其中闖紅燈634件，行車視野輔助系統116件。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，4日起針對林園區沿海路大型車輛規劃為期1個月專案執法勤務，特別針對闖紅燈及車輛是否依規定裝設行車視野輔助系統，且能否正常使用等違規項目，加強稽查取締。

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此外，警方也提醒，業者應建立大車司機定期考核制度，若司機奉公守法，考核期間駕駛行為優良未違規，可加發獎金鼓勵；司機出車前，業者務必觀察有無酒容、酒味或倦容，如呈現宿醉或精神不佳狀態，勿讓司機駕車載運物品，避免發生意外。

警方表示，目前業者所屬車輛大多有裝設視野輔助系統，每次出車前，業者務必提醒司機行車時（尤其右轉彎），觀看視野輔助系統螢幕及各個照後鏡，要逐一確認有無車輛或行人在旁邊，不要便宜行事。（編輯：郭諭儒）1130503