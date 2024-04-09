首季國道死亡事故18起 肇因分心比例大增

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（中央社記者余曉涵台北9日電）根據高公局統計，今年截至3月底，國道死亡事故有18件，其中就有11件是因為分心、恍神或疲勞駕駛導致，提醒駕駛人若感到精神不濟，應休息後再出發。

交通部高速公路局交管組科長賴建宇今天在交通部例行記者會中表示，根據統計，截至3月底，今年國道上已發生18件死亡事故，其中11件涉及分心做其他事、恍神，甚至疲勞駕駛等情形，較去年同期只有4件是因為分心導致，增加將近3倍。

賴建宇呼籲，駕駛人開車上路請全程保持專注不分心，若感到精神不濟，應儘速就近前往服務區或駛離交流道於適當地點休息後再出發，才能保障自身及他人行車安全。

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高公局表示，為保障行車安全，用路人行車前請養足精神，確認精神狀態良好；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，勿分心做其他事（如：使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤等）。

另外，若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道休息後再出發；夜間、剛用完餐或服完藥物，若有開車需求，應隨時注意身體與精神狀態，勿勉強行駛上路。（編輯：張雅淨）1130409