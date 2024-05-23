高雄曳引車路口轉彎未讓 夫婦機車雙載直行遭撞妻死

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（中央社記者張已亷高雄23日電）陳姓男子今天上午駕駛曳引車行經高雄鳥松區中正路與神農路口，轉彎時未禮讓騎乘機車直行的蔡姓夫妻，發生碰撞，造成蔡男妻子李女當場死亡；陳男遭罰款、吊銷駕照，訊後依過失致死罪嫌送辦。

高雄市警察局仁武分局發布新聞稿表示，27歲陳男駕駛曳引車從嘉義南下高雄等待載運派遣，上午9時許沿鳥松區神農路由東向西右轉往北向鳳仁路行駛時，與騎乘機車沿神農路自東向西直行的蔡姓夫妻發生擦撞。

警方指出，初步研判肇事原因為曳引車轉彎未禮讓直行車先行，導致曳引車右前車頭與機車左側車身擦撞，陳男、蔡男2人經檢測沒有酒精反應，也沒有受傷，但機車後座乘客58歲李女當場死亡、未送醫。

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警方事後依道路交通管理處罰條例第48條1項6款規定，將處陳男新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，另依同法第61條1項規定吊銷駕照，訊後將陳男依過失致死罪嫌送辦。

仁武分局表示，為減少交通意外事故發生及遏止交通違規，後續將針對大型車輛啟動為期1個月專案執法，加強大型車右轉路線攔檢，及稽查有無依規定裝設行車視野輔助系統且正常使用，保障用路人行車安全。（編輯：陳仁華）1130523