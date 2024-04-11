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近10年行人道交事故傷亡人數遞增 監院糾正行政院

2024/4/11 16:53（4/11 17:22 更新）
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圖為台北市中山區車輛停讓行人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北11日電）監委王幼玲今天說，近10年行人道路交通事故死亡與受傷人數，整體呈現遞增態樣，民國112年行人事故死亡與受傷人數，發生在路口比率都創近年新高，無法擺脫「行人地獄」惡名，監院糾正行政院。

監察委員王幼玲、賴振昌、趙永清透過新聞稿表示，台灣近5年來，每年平均有420名行人因交通事故死亡，其中近半數事故發生在路口。據行政院「道路交通秩序與交通安全改進方案」，從105年到115年的10年間，設定道路交通事故死亡人數每年下降5%。

監委指出，由於沒具體設定受傷人數下降的目標值，未具改革決心，也未善盡督導交通部落實執行的責任，以致平均每年逾3000人死於道路交通事故，112年受傷人數上升到近54萬人、更是歷史最高點；整體道路交通事故件數及受傷人數不減反增，難以保障民眾「行」的安全，難辭其咎。

監委表示，近10年行人道路交通事故死亡與受傷人數，整體呈遞增態樣，且逾半數發生在路口，引發國外媒體以「行人地獄」形容台灣道路交通狀況，以及「還路於民大遊行」訴求改革。

監委說，交通部雖提出因應改善措施，但112年行人事故件數逾40萬件、增幅6.7%，行人死於交通事故雖較111年減少14人，但發生在路口的死傷人數增加4人及294人、增幅3.3%，路口死傷比率都創近年新高。

監委表示，內政部是市區道路中央主管機關，106年推動前瞻提升道路品質計畫時，雖要求各縣市檢討並納入路口改善相關工項，但對於行人穿越路口工程設施設置，仍屬原則性規範，無法強制道路設計規劃者參考引用；內政部既未督促並輔導危險路口改善設計，也未掌握、追蹤改善成效，導致路口改善成效不明，應檢討改善。

另外，監委表示，交通部原規定各類普通汽、機車駕駛執照，從發照日起每滿6年換發1次，換照時駕駛人應先繳清其尚未結案的違規罰鍰，但102年7月取消駕照換照制度時，對於未繳清違規罰鍰者，並無有效因應的配套對策。

監委說，這導致112年11月止，有超過1301萬人仍未結清違規罰鍰，金額高達新台幣395.2億元，累計未結件數逾2573萬件，10年間未結案件數成長逾11.5倍，且累犯者近218萬人；長期容任違規者不守法行為，也是造成道路交通事故件數逐年攀升原因之一，交通部難卸其責，應積極檢討改善。

監委說，除員警執行交通執法外，經建置路口科技執法設備，112年上半年度執行成果較去年同期相比，事故件數及死傷人數明顯減少，取締路口不停讓行人應持續落實執行，針對行人任意穿越道路等違規行為也應加強執法，以建立行人守法觀念及行為。

監察院交通及採購委員會4月9日，審查通過王幼玲、賴振昌、趙永清所提調查報告，並糾正行政院。（編輯：林克倫）1130411

（圖取自監察院網頁cy.gov.tw）
（圖取自監察院網頁cy.gov.tw）
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