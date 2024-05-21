國道遇事故處理車未避讓 可罰3600元、吊銷駕照

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（中央社記者余曉涵台北21日電）行駛國道如果遇到事故處理車輛而未減速避讓，交通部高速公路局今天表示，將可依法處新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

今年端午節連假為6月8日至10日，共計3天，高公局預估假期交通量為112到118mvk（百萬車公里），其中首日南向可達65mvk，為平日的1.4倍。

高公局提醒，用路人要注意行車安全，出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，影響行車秩序，甚而造成壅塞，行駛高速公路務必保持專注，切勿分心及疲勞駕駛，如遇突發狀況才能及時反應、降低事故發生風險。

高公局指出，行車途中如遇到救護車、警車、消防車及事故處理車輛時，請儘快避讓，讓救援車輛儘速抵達事故現場，儘早排除事故，恢復交通順暢。

高公局表示，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，除需耗費時間處理現場外，事故排除後還須等待回堵車隊紓解，才能恢復交通順暢，依據「道路交通安全規則」第101條第3項第3款規定，在同向2車道以上路段，如聽到消防車、救護車、警備車或工程救險車執行緊急任務警號時，同車道的前車應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛則應減速配合避讓。

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高公局說，違者可依「道路交通管理處罰條例」第45條第2項處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，因此，用路人遇到救災車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，加速事故排除，提早紓解事故所造成的壅塞。

另外，高公局指出，端午節連假匝道封閉管制措施，6月8日至9日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，6月9日至10日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。（編輯：管中維）1130521