端午節3天連假 高公局估首日最塞、旅遊車潮為主

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（中央社記者余曉涵台北7日電）今年端午節連假為3天連續假期，高公局預估國道以旅遊車潮為主，整體交通量為112到118百萬車公里（mvk），首日車潮將最多。

交通部高速公路局交管組科長蔡明哲今天在例行記者會中表示，今年端午連假為6月8日到10日，預估國道在端午連假交通量為112到118mvk，其中第1天車流量最大，南向可達65mvk，為平日的1.4倍。

高公局指出，預估這次端午連假首日及第2天以南向車流為主，第2、3天以北向車流為主，首日主要為返鄉及旅遊旅次，第2、3天主要為旅遊及收假旅次。

端午連假的交通疏導措施，高公局指出，6月8日清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

6月9日清晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；6月9日及10日，每日中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

高乘載管制部分，高公局表示，6月9日至10日，每日下午1時至晚間6時，在國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施，結束時間視交通狀況機動調整。

高公局表示，費率方面，連假期間每日凌晨0時到清晨5時暫停收費，其餘時間採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」則採單一費率再8折收費。

高公局表示，現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛，也將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。（編輯：張雅淨）1130507