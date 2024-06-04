端午連假國道南向車潮估為平日1.4倍 好走時段出爐

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（中央社記者余曉涵台北4日電）端午連假即將到來，交通部高速公路局今天指出，預估假期前2天為南向的尖峰時段，後2天為北向的尖峰時段，且南向尖峰時段預估車潮為平日的1.4倍。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，根據歷次連假國道交通量資料及特性分析，預估這次連假第1、2日為南向尖峰時段，第2、3日為北向尖峰時段，且南向尖峰最大量約可達平日1.4倍。

高公局指出，建議用路人多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

高公局說，西部國道方面6月8日、9日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；6月9日、10日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，高公局指出，6月8日、9日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；6月9日、10日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，連假期間規劃實施時段性匝道封閉、國5北向高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中6月9至10日將於每日中午12時、晚間9時封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再駛入高速公路，並建議連假期間往返新竹及台南地區民眾可多利用台61替代國1、國3，以達分流及避壅塞效益。（編輯：李亨山）1130604