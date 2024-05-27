端午連假梨山、谷關避暑 「在地有腳」免費接駁上山

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）端午連假何處去，參山國家風景區管理處推薦，可到梨山賞魯冰花或到谷關泡湯健行；觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，只要事先預約，可自台中高鐵站來回接駁服務。

參山國家風景區管理處今天發布新聞稿，端午節天氣悶熱，民眾可選擇到梨山、谷關旅遊避暑；梨山地區有楓之谷、福壽山及武陵兩大農場、希利克步道、攬勝樓及天池等知名旅遊景點，不用出國就能享受舒爽天氣。

谷關及鄰近的八仙山森林遊樂區，擁有高山涼爽空氣及山林芬多精，適合上山避暑度假。端午節當天，民眾還可到八仙山森林遊樂區入口處裝取「午時山泉水」，再到谷關品嚐特有五葉松汁及五葉松冰棒。

參山處長曹忠猷表示，日前發生地震導致民眾不敢上山，目前餘震已少且道路暢通，歡迎到梨山、谷關過端午；梨山地區多家旅宿業者都有申請觀光署「在地有腳」免費接駁服務，只要事先與業者預約，即可享有免費由台中高鐵站出發的來回接駁服務，輕鬆上山遊玩。（編輯：陳仁華）1130527