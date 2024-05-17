參山風管處攜手賽夏族推觀光 促達小瑞士等級

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）賽夏族代表今天與交通部觀光署參山國家風景區管理處簽訂夥伴關係，宣告攜手以「合作．共好．永續」共管精神推展在地觀光產業，盼達到小瑞士等級，兼顧生態環境與賽夏族需求。

瑞士的好山好水全球聞名，並由退役網球好手費德勒擔任觀光大使拍攝國際宣傳影片，吸睛無數。交通部觀光署參山國家風景區管理處指出，為增進與賽夏族對話及合作機會，依據「原住民族基本法」及原住民族傳統，今天舉行締約儀式，期望攜手以「合作．共好．永續」的共管精神，發展在地觀光產業。

簽約者包含賽夏族南群代表人總議長朱仁貴、北群代表人議長趙山琳，以及交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷，並有部落40多人與會見證。

曹忠猷說，賽夏族是台灣少數保有傳統祭典的原住民族族群，以神祕的巴斯達隘祭典聞名，包含苗栗縣南庄鄉的向天湖，新竹五峰鄉每2年舉行1次祭典、每10年舉辦1次大祭，都吸引國內外遊客參與，後（115）年並將迎接10年1次的大祭，備受注目。

朱仁貴表示，向天湖景色非常美麗，絕對是國際級景緻，宛若小瑞士，希望能發展成小瑞士等級。

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曹忠猷指出，參山處轄管獅頭山風景區，每次都會協助部落舉行祭典，並推廣賽夏族特有織布紋路、藤編技藝、臀鈴樂器等豐富傳統文化等，期望深耕賽夏族發展部落的觀光魅力。

他說，近年持續推動部落深度旅遊，期望塑造台灣部落觀光品牌形象，讓全球旅人成為台灣的部落客。相關資訊可至參山處官方臉書（Facebook）「趣遊參山：獅頭山 梨山八卦山」粉絲專頁閱覽。（編輯：戴光育）1130517