端午連假國道車流大 高公局規劃11條替代道路

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）6月8日到10日為今年端午節連續假期，國道將有大量返鄉及旅遊車潮，瓶頸路段易塞車，高速公路局規劃11條替代道路，提供用路人選擇。

根據高公局日前預估，端午連假國道交通量約為平日1.2至1.3倍，國道5號可能為平日3倍。

高公局今天發布新聞稿，預期大量返鄉及旅遊車潮將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞，規劃11條國道易壅塞路段的替代道路，供用路人選擇。

高公局蒐集歷年連假交通特性資料，針對國道易壅塞路段，規劃4條長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線、國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

另針對短途用路人，高公局規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向，建議用路人於國道尖峰時段多利用省、縣道，不要上國道。

高公局指出，已在替代道路沿線設置導引標誌，方便用路人參考。民眾可利用「高速公路1968」App之「即時影像」功能查詢國道即時路況，並參考所提供替代道路之旅行時間，選擇適合的路線避免壅塞。

端午節連假的國道疏導措施，包括：單一費率收費，國道3號新竹系統-燕巢系統為單一費率再8折收費、0-5時為暫停收費。（編輯：李亨山）1130516