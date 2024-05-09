強化交通路網 竹縣府評估增設2條快捷路線

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）國民黨新竹縣議員林禹佑今天質詢說，竹縣地方交通量能應加強，縣府可以竹北市為中心點增交通服務，縣府說，後續會配合大新竹輕軌環線計畫，評估新設置2條快捷路線。

新竹縣議會第20屆第3次定期會，林禹佑今天總質詢表示，竹北市有不少學生要到竹東高中上學，但從竹北市到竹東鎮要先搭火車至新竹市，接著再轉搭乘竹東客運，過程相當耗費時間。

林禹佑說，竹縣地方交通量能應加強，縣府可以竹北市為中心點，設置相關交通服務，除可直接延伸到新竹火車站熱區外，也要串聯到附近竹東鎮、湖口鄉等熱區，讓民眾通車能更便利。

對於新竹縣整體交通路網規劃，新竹縣長楊文科說，目前各鄉鎮有推出幸福巴士來因應地方通車需求，後續將調整竹北市市區公車行駛路線，會請交通處進行調整評估。

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交旅處長陳盈州說，目前市區公車有快捷1號、快捷5號、快捷7號、快捷8號，是以竹北火車站及新竹高鐵站為核心，能滿足通勤、通學、就醫及民生採買等需求。

陳盈州表示，近期會配合大新竹輕軌環線計畫，與潛在客運業者及桃竹苗區域研究發展中心討論新的2條路線，分別為快捷9號（生醫園區-新竹市北大橋）、快捷10號（新豐火車站-生醫園區），將進行可行性評估。（編輯：張銘坤）1130509