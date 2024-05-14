議員指自行車常與車爭道 竹縣府：進行路網規劃

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）國民黨新竹縣議員吳旭智今天質詢說，竹縣常有自行車與汽機車爭道情形，應檢討與改善車道環境。縣府說，將進行自行車路網規劃，打造自行車友善環境。

新竹縣議會第20屆第3次定期會，吳旭智今天質詢表示，依據113年3月新竹縣道路交通安全聯繫會議資料顯示，在竹北各項交通意外傷亡都降低，但自行車騎士的受傷比例卻提升。

吳旭智說，竹北市目前人車共道多，且也較少有分隔自行車道行駛空間，容易有自行車與汽機車搶道情形，縣府應盤整與檢討自行車騎乘環境。

吳旭智表示，除可在人車共道的路面增加自行車相關標線標誌外，也要針對常發生事故之處進行調整，如中華路車流量大多有快車與大型車同時行駛，自行車騎士若也騎於此路段，就容易爭道險象環生。

吳旭智說，此外竹縣人口增加，應強化新竹縣的大眾運輸，如輕軌、竹北轉運站的相關建置應加速進行。

有關自行車道問題，交通旅遊處長陳盈州表示，將依據竹北市區自行車通學通勤需求及路段進行自行車路網規劃，後續研議於重要路段處試行，盼提升交通安全。

對於輕軌與竹北轉運站規劃，楊文科表示，竹北轉運站的設置將能提升竹北市東區、西區的交通，也會讓各鄉鎮通行路網更便利，後續會與交旅處討論設置地點。（編輯：李錫璋）1130514