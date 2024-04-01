議員質疑自行車交通配套不足 竹縣府：盤點改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣議員吳旭智說，轄內常有自行車與汽機車爭道情形，道路設施與交通配套不足。縣府表示，部分道路已設置自行車專用道，將持續盤點研議設置人車共道標誌。

國民黨新竹縣議員吳旭智今天發布新聞稿表示，今年至目前為止，竹縣已發生8起車禍致死事故，他近日實勘多條道路，發現常有自行車與汽機車爭道情況。

吳旭智指出，根據新竹縣政府警察局提供的資料，112年較111年，新竹縣整體車禍傷亡人數有下降，但自行車的事故與受傷人數卻提升，成為一大隱憂。

他說，YouBike已在竹北地區設置近2年，但道路設施、交通配套仍未跟上步伐，要求縣府在今年5月前盤點檢討所有自行車道的現況與問題，並訂出改善期限。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹縣政府透過文字回應，目前竹北市光明六路東一段、興隆路河堤側設有「自行車專用道」，其他道路部分會視人行道條件設置「人車共道」標誌，開放自行車與行人共用人行道，但自行車騎乘時仍應禮讓行人優先通行，並禁止騎乘騎樓。

縣府指出，去年已開始盤點公共自行車之熱門騎乘路廊，優先於高鐵新竹站及台鐵六家車站周邊道路設置「人車共道」標誌，另也將配合向中央爭取道路刨鋪或人行道重新規劃時納入研議，提升自行車的行車安全環境。（編輯：李錫璋）1130401