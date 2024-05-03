母親節國道車流量大 12重點路段精進式匝道儀控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）12日是母親節，交通部高速公路局預估，11日、12日國道車流量約比一般例假日增4%至6%，將在12處重點路段實施精進式匝道儀控。

高公局今天發布新聞稿，考量近幾年母親節及週休六日國道交通量統計資料及特性，預估今年母親節假期交通需求以短途旅次車流為主，交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加4%至6%交通量。

高公局規劃於11日及12日，針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通工程除外）等交通疏導措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高公局說，12日逢週日，仍維持下午3時至晚間8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載管制。

高公局研判，母親節當週的週休六日國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形，如週六南向桃園、新竹、彰化路段，及週日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園路段易壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，應避開塞車時段及路段。（編輯：管中維）1130503