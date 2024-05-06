等14年 國1銜接台74線系統交流道5/13通車

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）歷時14年台中「國1增設銜接台74線系統交流道工程」將於13日通車。以往尖峰時刻大雅路段至少塞車30分鐘，通車後國1轉台74線不經地方道路轉銜，預估可省下20多分鐘車行時間。

台74線因沒有系統交流道銜接國道1號，每逢上下班尖峰時刻，大量車流擠在大雅交流道週邊道路轉銜，造成嚴重塞車。國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集大雅區、潭子區在地里長，在高速公路局第二新建工程分局監造工務所舉行大雅系統交流道通車路網相關說明會。

高公局副局長彭煥儒指出，這項工程在國道1號172公里處設置南出北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，再銜接台74線增設東西向4支進出匝道。通車後可紓解國1大雅、台中，以及南屯3處交流道及其聯絡道交通壅塞，優化後的大雅系統交流道有效串接國1與台74線，解決大台中地區國道壅塞情形。

彭煥儒說，預估自國道1豐原交流道往台74線崇德出口匝道，尖峰時段可省26分鐘車程；往西屯方向省下20分鐘路程。

楊瓊瓔指出，此案等待14年、3度改計畫，期間2次工程預算大調整，總經費從新台幣46.09億元修正為62.605億元。國1到崇德、西屯匝道預估省下26分鐘及20分鐘，更打通台中「3環（國道1、3、4號及台74線）外、中、內環」路網，讓台中人回家、外地來發展，便捷安全再升級。

「國1增設銜接台74線系統交流道工程」，在台中縣市未合併前，由前立委蔡錦隆爭取做可行性評估，一開始中央及地方光在可行性評估及工程計畫上就意見分歧。最後在楊瓊瓔、蔡錦隆要求下，時任交通部長毛治國拍板由高公局收回另重新辦理規劃，並改以系統交流道方式銜接國道1號、台74線，工程及用地費也由中央全額負擔，地方政府免負擔22%配合款。

此外，楊瓊瓔也針對國道1號后里至大雅路段雍塞問題，和立委江啟臣爭取自后里（160.6K）至大雅系統交流道（173.1K）雙向各拓寬1車道為雙向8車道；豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難，也將增設南入匝道，並改建后里三線路、舊社路、大雅雅潭路等3座跨越橋，總共計畫經費約168.81億元，預計民國121年可完工。（編輯：孫承武）1130506