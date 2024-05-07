高公局與遠通電收完成議約 ETC將續約10年

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（中央社記者余曉涵台北7日電）遠通電收ETC合約明年底到期，交通部高公局今天表示，與遠通電收達成共識，將續約10年，委辦服務費降低為每延車公里新台幣0.062元，降幅11.6%；至於國道通行費率未規劃調漲。

遠通電收與高公局高速公路電子收費系統（ETC）合約將在114年12月21日到期，到期後ETC資產將移交給政府，屆時重新委外經營，不過遠通電收有優先議約權。

交通部高速公路局業務組長劉逢良今天在記者會中表示，目前已經跟遠通電商完成議約，預計在5月底前可以簽約。

高公局副局長彭煥儒指出，新的契約為10年，將由高公局委託遠通公司透過電子收費系統向用路人收取通行費後，交付通行費給高公局，高公局核算帳務無誤後，再以每延車公里0.062元支付委辦服務費給遠通公司。

彭煥儒指出，服務費部分比現行的每延車公里0.070143元降低11.6%左右，以現在平均每年要支付22億元的服務費給遠通來看，可省下2.7億元左右。

彭煥儒指出，新契約上新稱的功能包含交通管理的TTCS資料要從現行7到10分鐘才傳到交控中心，改為2分鐘內要提供相關資料，還有新增行動支付繳交通行費等功能。

彭煥儒說，議約時經高公局要求承諾，自新契約生效日（114年12月22日）起至115年12月31日止，提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，回饋100元儲值金的優惠方案。

另外，針對國道通行費費率方面，彭煥儒指出，國道基金定期都會檢討，目前尚未有調漲費率的相關規劃。（編輯：陳清芳）1130507