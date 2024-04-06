清明連假收假日國道12路段易塞 南部往北建議上午9時前出發

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（中央社記者余曉涵台北6日電）明天是清明連假收假日，高公局指出，預估國1北向西螺-埔鹽系統等12路段恐車多壅塞；省道方面預估會有北返跟出遊車潮，北部台64線接國3中和交流道等路段也恐壅塞。

今天是清明連假第3天，下午國道湧現北返車潮，包含國1北向台中至台中系統、新竹系統至湖口、平鎮系統至中壢轉接道，南向大華系統至汐止；國3北向清水服務區至大甲、大山至西濱、茄冬至寶山、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至頭城等車多壅塞。

高公局指出，明天預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明天重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發。

明天國道相關疏導措施，包括中午12時到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道方面，交通部公路局指出，今天壅塞路段包含台1線玉田路段南北向、台74線霧峰至大里路段西向、台74線松竹至潭子系統路段西向、台61線白沙屯路段南向、台9線雙流至伊屯路段南向、台9線麻里巴橋路段南向等。

公路局說，明天預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路像是北部台64線接國3中和交流道、中部台74線接國3快官及霧峰交流道。

主要省道幹道包含台61線竹南及中彰大橋路段等及觀光景點聯外道路，包含北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、東部台9線礁溪路段。（編輯：李亨山）1130406