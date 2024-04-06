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鋒面報到各地防雨 9日東北季風影響北台灣稍轉涼

2024/4/6 17:34（4/6 17:59 更新）
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圖為台北華山1914文化創意產業園區，民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北6日電）中央氣象署預報員葉致均今天說，明後天受到鋒面影響，各地都有局部短暫雨跟雷雨，對流雲系發展下可能會有瞬間大雨。9日起水氣減少，但東北季風報到，北台灣溫度略降。

葉致均向中央社記者表示，明後天受到鋒面影響，各地都有局部短暫雨跟雷雨，中部以北、東半部跟南部山區降雨會比較明顯，南部平地就稍微零星一點。

葉致均指出，鋒面影響過程中，對流雲系發展旺盛，有瞬間大雨、雷擊跟強陣風的可能性，午後熱力作用下，山區也會有較大雨勢，但發生的位置要看對流發展位置而定，提醒民眾要留意天氣資訊。

葉致均說，8日下半天後鋒面遠離，9日起受到東北季風增強，10日受到東北季風影響，北台灣稍微轉涼，但冷空氣不強，低溫預估落在攝氏18度到20度，高溫在23度到25度。

9日起水氣減少，降雨趨緩，葉致均表示，中部以北、東半部還有南部山區有局部短暫陣雨，但會逐漸趨緩，10日就剩北部、東半部跟中南部山區，11日後剩下東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。（編輯：陳政偉）1130406

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中部以北有局部短暫雨 北台灣氣溫略升南部偏熱
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