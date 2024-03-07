北部東北部8日低溫10度 下週又有冷空氣增強

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象署今天表示，這波冷空氣預估明晚至9日清晨最冷，不排除達寒流強度，北部、東北部普遍低溫約攝氏10度，局部地區再低一些；預估下週又有冷空氣增強，降溫幅度需再觀察。

中央氣象署今天下午更新 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今天強烈大陸冷氣團南下，明天至9日強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天至明天新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

另外，基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，這波冷空氣在明晚至9日清晨最冷，不排除有機會達寒流等級，北部、東北部普遍低溫約10度，其他地區13至15度，局部地區再低一些。

葉致均指出，10日冷空氣減弱，但清晨仍偏冷，白天起逐漸回溫，預估北部、東半部全天約18至20度，中南部約22至24度。

葉致均表示，明天水氣稍微減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；9、10日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

葉致均提醒，明天、9日高山雖然溫度條件達標，但要視水氣是否足夠才有機會降雪，目前預估是以結冰為主；不過9日晚起至11日，由於高山氣溫仍低，若水氣足夠，在3500公尺以上高山仍有機會飄雪。

葉致均說，預估11日有另一波鋒面通過，接著東北季風增強，全台有雨，南部平地降雨較緩和；12、13日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

葉致均提到，11日這波東北季風不排除有達到大陸冷氣團的可能性，但後續降溫情況及降雨範圍需再觀察。（編輯：張雅淨）1130307