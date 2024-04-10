苗縣台72接國1及新東大橋匝道案 交通部允研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣台72線是全台少數未與國道銜接的快速道路，苗栗縣府爭取增設銜接國1及新東大橋（尖山）2匝道，交通部長王國材今天現勘後指示高公局與公路局評估，研擬可行方案。

立法院交通委員會今天考察苗栗地區交通建設，國民黨立委邱鎮軍及林沛祥邀集王國材、苗栗縣長鍾東錦，會同公路局、高公局及縣府相關單位共同會勘台72線增設新東大橋（尖山）匝道及銜接國道1號交流道可行性。

苗栗縣工務處指出，苗栗市、公館鄉隨著新東大橋及錫隘隧道開通，車流量日益增加，加上近年苗栗縣觀光旅遊盛行，連假住房率大增。

工務處表示，地方陳情新東大橋（苗26）缺乏直接銜接台72線，需繞駛至鄰近交流道，除不利地方發展，也易造成地方交通壅塞，縣府啟動台72線增設新東大橋匝道可行性研究作業，去年經公路局提案增設交流道，但審議大會未獲通過。

工務處指出，台72線沿線經高鐵苗栗特定區、銅鑼工業區、中興工業區、銅鑼科學園區，卻是全台極少數未與國道銜接的東西向快速道路，縣府爭取完善快高速公路路網，以利未來行政院推動「桃竹苗大矽谷計畫」整體產業發展建設需求。

針對國1增設銜接台72線匝道案，高公局說明，目前路網，國1頭屋、苗栗交流道可分別利用台13線、台6線與台72線銜接，台72線主要沿後龍溪堤防布設或共構，闢建系統匝道受腹地不足、交流道間距聚等限制，可行性較低。

王國材聽取各方意見後表示，台72線增設新東大橋匝道案，當時審議時認為使用率不足、需求不高，但因應未來觀光、產業發展，希望縣府把更高的需求性補入計畫，將資料更新再次送審，由公路局與縣府討論，協助加強向審議委員溝通。

至於國道增設匝道部分，王國材指出，交流道有其設置規範，工程上也有難度需克服，由高公局再與縣府討論研擬方向，「若是全套系統交流道不行，半套也是可思考的方向」，或是另覓交流道位置，將由工程人員做專業討論。（編輯：戴光育）1130410