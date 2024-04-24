開車遇事故怎麼辦？ 三角警示牌這樣擺避免二次意外

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（中央社網站24日電）發生交通意外事故時，駕駛為查看受損情形下車，因此發生二次事故的事件時有所聞。遇到車輛故障或碰撞意外時處理步驟是什麼？在高速公路拋錨時該怎麼處理？三角警示牌又該如何擺放？保命關鍵不可不知：

事故處理五步驟

台中市政府警察局整理「事故處理五步驟」，當意外事故發生時，可依以下方法避免二度傷害發生：

放：放置車輛故障標誌，提高後方來車警覺，避免再次追撞。

撥：撥打或請求協助，儘速請警方來處理現場。

劃：將事故雙方車輛位置畫線定位。

移：將車輛移到路邊，避免占用後方車道與車輛擦撞。

等：在安全處所平心靜氣等待警察，避免與車禍對象爭吵。

高速公路遇事故怎麼辦？

當車輛在國道故障或發生事故，由於國道車輛行駛速度快，高速公路局提醒駕駛，在採取任何動作前，如解開安全帶、擺放故障標誌或移動車輛等，務必先確保自身安全後再行動。

如果無人傷亡且車輛尚能行駛的情況下，除上述5個步驟，駕駛人應先開啟警告燈，並建議穿著反光背心後再下車處理。滑離車道時，也應先顯示方向燈，再逐漸減速駛進路肩。

開：開啟危險警告燈，並關閉引擎。

放：確認安全後，穿著反光背心下車，並沿路肩或護欄外擺放故障標誌。

離：車內人員撤離至安全處所，避免在車道上逗留。

撥：撥打110、高速公路1968客服電話，或利用高速公路1968 App警政報案功能報案。

拍：拍攝記錄事故現場。

移：將車輛移至路肩、避車彎等安全處所。

等：等待員警抵達。

若是有人傷亡或車輛已無法行駛，高公局建議仍應先開啟危險警告燈，並放置故障標誌，再撤離至安全處。但事故現場需保持完整，等待員警抵達。

影片來源：交通部高速公路局

（圖取自交通安全入口網網頁168.motc.gov.tw）

（圖取自交通安全入口網網頁168.motc.gov.tw）

隧道內遇事故怎麼辦？

隧道內屬於密閉空間，發生事故若未妥善處理可能造成嚴重災害，需更加小心謹慎。

1.儘量將車輛停於緊急停車彎（隧道內每隔1400公尺設置）或緊靠路側。

2.顯示危險警告燈，並於車輛後方100公尺處放置故障標誌。

3.儘速利用路邊緊急電話通報相關單位處理。

4.車上所有人員至車輛下游之護欄外或安全處所待援，並面向車道警戒後方來車，以免二次事故。

三角警示牌擺哪裡？

三角警示牌是新車基本配件，通常放置於紅色的長方形塑膠盒內。放置地點則依車輛有所不同，通常是與備胎放在一起，或位於後車廂兩側、門上以及後車廂內。

在組裝三角警示牌時，將三個邊角的卡扣對準位置，並將其中一角的三角牌腿立起、反光面朝外擺放即可。建議平常可先熟悉組裝流程，避免事故發生時手忙腳亂。

至於三角警示牌擺放位置，標誌標線號誌設置規則第138條規定，行車時速40公里以下路段，樹立於車身後方5公尺至30公尺之路面上；行車時速超過40公里路段，樹立於車身後方30公尺至100公尺路面上。如果是交通擁擠路段，得懸掛於車身後。車前亦可視需要設置。

若是在國道上，根據高速公路及快速公路交通管制規則第15條，在路肩待援的車輛後方50公尺至100公尺處需設故障標誌；無法滑離車道時，則應在車輛後方100公尺以上處擺放故障標誌。（編輯：黑立安）1130424