國道3車追撞釀4傷 男放警示牌遭夾擊雙腿骨折

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國道一號北上126.4公里處苗栗頭屋路段11日下午發生3車追撞事故，共造成4人受傷，均送醫救治。警方表示，3車駕駛均未酒駕，詳細事故原因及責任仍待進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）國道1號北上苗栗頭屋路段今天下午發生3車接連追撞事故，共4人輕重傷，其中重傷男子站在車後準備擺放三角警示牌時，遭後車追撞夾擊，雙腿嚴重骨折。

苗栗縣消防局約下午1時18分接獲民眾報案稱，國道1號北上126.4公里處內線車道發生白色自小客車、灰色自小客車以及小貨車3部車輛事故。救護人員抵達現場時，1名男子倒臥中央護欄下，雙腿嚴重骨折，另外，灰色轎車因車門變形，車內1名女性受困，經加派器材車到場協助脫困。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊長趙冠瑜透過影片說明，這起車禍為灰色轎車先與前方白色自小客車發生碰撞停在內側車道，後方小貨車又追撞上，共造成4人受傷，均送醫救治。

警方初步調查，行駛在最前方的白色BMW疑因爆胎導致後方灰車閃避不及撞上，正當BMW車上男子下車準備擺放三角警示牌時，貨車猛力追撞灰車往前推擠，男子處於俗稱的「斷腿區」遭夾擊，傷勢最重，其餘傷者多為輕傷。

警方表示，3車駕駛均未酒駕，詳細事故原因及責任仍待進一步調查釐清。

此外，現場救護人員指出，到達現場時，原本在灰色轎車內驚嚇哭泣的女童正由1名男子協助抱出車外安撫，不久後女童也安靜下來，靜靜靠在男子肩上不吵不鬧，等待與車上大人一同送醫。

這名熱心駕駛向採訪記者表示，自己只是路過，見灰色車輛後半截被撞得嚴重變形，而前方正好有處避車彎，便決定下車幫忙，好在女童身上並無明顯傷勢。（編輯：張雅淨）1110511