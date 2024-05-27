數發部成立小組 協助快速下架冒用名人廣告

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數發部今天表示，規劃打詐通報查詢網3個月內上線，目標是網頁、App形式都有，查詢網上線前短期會先成立專案小組，公眾人物若發現被冒用的詐騙廣告就可通報，希望加速協助平台下架冒用名人廣告。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男報告業務概況，並備質詢。民眾黨立委林國成、國民黨立委林沛祥、民進黨立委林俊憲、李昆澤、陳素月、何欣純都關注打詐業務如何推動，以及規劃的打詐通報查詢網如何進行。

林俊憲表示，Meta只有政治廣告實名制，但商業廣告並無實名制。黃彥男表示，的確所有廣告都該實名制，打詐專法希望可以很快通過，讓網路廣告平台的詐騙廣告可大量減少；法案還沒通過前，也會找平台業者喝咖啡、道德勸說，督促業者提高相關配合度。

陳素月關注，目前詐騙層出不窮，民眾接觸詐騙4大來源包含簡訊、信件、電話與網路網站，詢問數發部是否有更精進作法。

黃彥男表示，規劃打詐通報查詢網3個月內上線，民眾可以快速查詢疑似詐騙簡訊、內容，看是否有通報紀錄等，疑似詐騙訊息也希望臉書可以配合處理。

他表示，過去民眾通報165、再到平台下架內容，時間可能需時半天或一天，查詢網的目的並不是要取代165報案功能，而是要縮短中間處理流程，也希望減少被詐騙的人數。

在打詐通報查詢網上線前，數發部短期會先成立公眾人物反詐通報的專用通道，數發部官員說明，會成立名人專責專案小組，公眾人物檢舉後，可以收到回信，大概知道平台多久會處理。

數發部政務次長林宜敬受訪時表示，會跟名人取得私下通報管道，若公眾人物被冒用在詐騙廣告，當事人可以來通報，數發部主動發現時也會向公眾人物確認，確認後馬上轉發給網路廣告平台業者，希望加快下架速度，但這屬於法案通過前的短期作法，後續還是要建立打詐通報查詢網，目標提供網頁跟手機App的形式。

何欣純則關注，目前電子簽章法已經修法通過，要求平台未來要驗證廣告刊登者的數位簽章等，究竟是否可以強力要求平台業者進行相關驗證。

林宜敬指出，上週五先跟Google、LINE跟臉書等平台溝通，業者有些說要看母國法律，臉書也提到改系統可能需要18個月。平台業者到台灣也要遵守台灣法規，他跟臉書說，目前臉書有政治廣告實名認證，可以把相關機制擴大到投資廣告等，業者表示盡量配合。希望利用民意給業者商業上更大壓力。

黃彥男表示，打詐專法通過後，網路廣告平台沒做實名認證、沒配合打詐，也可能開罰平台。（編輯：楊蘭軒）1130527