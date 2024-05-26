數位部三箭策略首推打詐 3個月內建置通報查詢網

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北26日電）根據數位部送達立法院的最新業務報告指出，近期內最重要工作在於以三箭齊發策略，回應民眾需求，第一支箭是「推動打詐工作」。將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢或是通報可疑的網路詐騙訊息，用AI對抗AI假訊息。

立法院交通委員會27日將邀請數位發展部長黃彥男列席報告業務概況，根據數位部送達立法院的書面報告指出，近期內最重要工作在於以三箭齊發策略，回應民眾需求。第一支箭「推動打詐工作」。將在3個月內建置「打詐通報查詢網」，讓民眾可以即時查詢或是通報可疑的網路詐騙訊息，用AI對抗AI假訊息。

數位部指出，配合打詐專法進行源頭管理及業者防詐義務等適當規管；督導財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）協助封阻詐騙網站，在法規明確授權下，督導網路連接單位封阻詐騙網站，並且建立緊急處理管道。

數位部表示，第2支箭「強化數位韌性」，要持續建置完整的海陸空應變通訊網路，確保台灣遇到重大災難時，仍有可用的通訊方案可分別滿足一般民眾、救災系統及政府指揮體系的基本通訊需求。

數位部指出，正在積極建立零信任架構的政府資料傳輸機制，透過跨機關資料傳輸紀錄與安全環境，結合零信任架構的身分驗證軌跡，才能有效降低系統內部不當存取的異常行為。

數位部表示，在資安法制及人才培育方面，目前已完成資通安全管理法修正條文與社會各界溝通的程序，並陳報行政院，將在2年內應培訓1000名資安人才，紓解政府資安人力成長需求。

數位部指出，第3支箭「發展數位經濟」，將以政策引導，協助業者掌握市場商機，加速台灣數位經濟運轉，推升AI、資安、軟體等數位經濟相關產業於2026年挑戰兆元產值。

數位部表示，具體作法有設置南北AI生態園區，打造「台版AI矽谷」; 普及AI技術應用，協助業者掌握AI與新興智慧應用商機；強化產業資安與個資保護及拓展國際輸出等。（編輯：蘇志宗）1130526