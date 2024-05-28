李懷仁就職副市長 陳其邁期許共同促成高雄進步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）前高雄市副市長史哲去年初升任文化部長後，副市長職務懸缺，前數位發展部政務次長李懷仁今天宣誓就職高雄市副市長。市長陳其邁期許李懷仁與市府團隊共同促成高雄發展與進步。

高雄市副市長宣誓就職典禮今天在市政會議上舉行，由陳其邁擔任監誓人進行儀式，並期許李懷仁與市府團隊共同打拚市政，盡全力促成高雄的發展與進步。

李懷仁的副市長人事命令昨天生效，今天宣誓就職，隨即與市府團隊進行副市長任內第一次市政會議，他負責督導包括新聞、觀光、教育等局處，市府也陸續安排簡報，協助李懷仁盡速了解狀況。

陳其邁先前曾說，李懷仁是民進黨年輕幕僚世代，有創新想法與豐富歷練，曾任一卡通票證股份有限公司董事長，推廣一卡通數位支付、創意行銷等獲消費者好評與肯定；擔任數發部次長後，更了解產業。

陳其邁表示，高雄面臨城市轉型關鍵期，要借重李懷仁相關過去豐富經驗，相信有助於城市數位治理。3名副市長就位後，剩下任期會加速城市轉型。

李懷仁現年46歲，暨南國際大學東南亞研究所碩士，曾任數位發展部政務次長、資策會董事、文策院董事、一卡通票證股份有限公司董事長等職務。（編輯：陳清芳）1130528