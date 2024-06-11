林宜敬書寫「幸福的鬼島」 探索島嶼人民生存之道

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）曾幾何時台灣被稱為「鬼島」，每一代人都覺得台灣要完蛋了，但台灣一次又一次存活下來，數位發展部政務次長林宜敬新書「幸福的鬼島」，細說島嶼歷史，探索島嶼人民生存之道。

根據印刻文學提供新書資訊，林宜敬發現即使年代不同，每一代的台灣人卻都同樣經歷恐慌狀態，日本殖民時期民眾以為會被殺或被奴役；光復後擔憂共軍血洗台灣；歷經中美斷交、被趕出聯合國，移民潮大舉；千禧年憂慮被邊陲化，成為人人口中的「鬼島」。

書訊指出，此書從鹿谷山村中的林家談起，藉由林宜敬位在山中小村落的家族歷史，牽起流傳在漢族社會的諸多傳說，有暗中進行的反動運動，戰火下的戀情與逃難，以及漫長且持續的族群撕裂。

林宜敬在書序中提到，1971年的冬天，才念小學1年級的他跟著全校同學在操場上唱了一個多小時的愛國歌曲，多年以後他才知道那一年台灣退出聯合國，許多有錢人覺得共產黨就要打過來了。

林宜敬也提到，1978年美國宣布與中華民國台灣斷絕外交關係，當時他讀初中2年級，電視上看到美國副國務卿克里斯多福搭飛機到台北松山機場，座車遭到抗議民眾潑漆、蛋洗。

林宜敬寫道，2000年後又有許多台灣人覺得台灣要完蛋，因為當時中國大陸經濟迅速崛起，台灣在政治上卻只有藍綠永無休止的惡鬥，整個國家幾乎都要停擺，於是許多台灣人都說，台灣是一個鬼島。

「結果台灣完蛋了嗎？好像也沒有。」林宜敬說，2019年後台灣不但在美中貿易戰中存活下來，經濟大幅成長，同時也在新冠肺炎的全球疫情當中表現亮眼。一時之間，台灣成了世界先進民主國家的模範生。

林宜敬發現，無論時間如何變遷，世代如何更迭，總是有一群人低調而努力、精采且忙碌的活著，並在亂世中呼應神奇的召喚，走向未知的旅程，找到一絲生活的樂趣與尊嚴。

林宜敬1987年畢業於台大資訊工程系，1995年取得美國布朗大學電腦科學博士學位。曾任台大棒球隊三壘手、美國IBM華生研究中心博士後研究員、趨勢科技新產品研發部協理、艾爾科技（MyET）創辦人暨執行長。目前擔任數位發展部政務次長。著有「流寇與創新者」。（編輯：張雅淨）1130611