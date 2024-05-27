台南西港刈香壓軸 曾文溪畔送王燒王船湧人潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗西港刈香，今天進行壓軸送王燒王船，大批信眾以「陸上行舟」方式，將王船從西港慶安宮拉至曾文溪畔王船地燃燒，吸引不少民眾圍觀。

大批信眾一大早就湧向西港慶安宮，在相關儀式完成後，由信眾合力以2條大繩索將王船拉出慶安宮外，再以「陸上行舟」方式拉至位於曾文溪畔的王船地，過程中由香科主事人員在王船上沿途丟撒平安糖，信眾爭相接取，路旁還有不少民宅、商家在門口擺放香案，焚香祝禱。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，王船內的用品及信眾添載物有200多項，數量超過3000件。信眾們為千歲爺添載踴躍，廟方出動3部貨車載運、2部小挖土機協助，來回載了100多車次才全部運送到王船地，經整理後，王船地猶如一座金黃色山丘。

方一峰說，甲辰年香科王船約33台尺長，前高13台尺9寸5分，後高15台尺7寸，寬8台尺，前桅高15台尺3寸，中桅高22台尺5寸5分，尾桅高12台尺6寸，造價約新台幣100餘萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然上午偶有飄雨，仍吸引大批信眾前往圍觀，人群中還有外籍人士，趁難得機會體驗台灣王船文化，王船於上午10時許點火冒煙，不久後熊熊烈火燃起，象徵將千歲爺送回天庭，此次香科圓滿告一段落。

西港香每3年1科，今年甲辰香科為第81科，西港慶安宮於23日至安南區北汕尾鹿耳門天后宮請開基媽祖，並於24日展開為期3天遶境活動，今天「送王」燒王船。（編輯：郭諭儒）1130527