本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯建銘：民進黨將提釋憲 合憲前賴總統不會赴立院國情報告
首頁 / 地方

台南西港香遶境將登場 百足真人蜈蚣陣亮相

2024/5/22 17:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗西港刈香，將於24日展開3天遶境，焦點之一的「百足真人蜈蚣陣」今天於西港慶安宮架棚領旨，台南市長黃偉哲前往發紅包給參與兒童。

西港香每3年1科，今年甲辰香科為第81科，其中參與遶境的各廟自練文武陣頭是一大特色，其中百足真人蜈蚣陣採世襲制，由安南區公塭仔萬安宮、西港區溪埔寮安溪宮組成，今年有72名神童出陣，黃偉哲下午與慶安宮總幹事方一峰等人共同發紅包，祝福參與兒童平安。

黃偉哲致詞表示，西港刈香200餘年來未間斷，彰顯民眾自發性信仰力量，更讓庄頭自組陣頭傳統得以傳承不輟，藝陣也呈顯豐富地方藝術成就，在台灣刈香活動中最具特色，王醮王府行儀也反映儒家禮制規範結合民間風俗教化歷程。

方一峰說，做為開路先鋒的百足真人蜈蚣陣，蜈蚣頭、蜈蚣尾不沿用，每科香重新製作，刈香前迎入慶安宮「王府」安放，再看時辰請出點眼開光，遶境結束後頭尾隨即焚化，每科造型都略有不同，也是一大特色。

他說，百足真人蜈蚣陣為早期台灣宗教慶典中的連結型藝閣，需真人推動，組閣題材多為中國古代歷史或傳奇故事，並以12歲以下孩童裝扮故事人物，是遶境隊伍中相當受矚目陣頭。

西港刈香各文武陣陸續開館，西港慶安宮明天將至北汕尾鹿耳門天后宮請開基媽祖，並於24日展開為期3天遶境活動，27日「送王」燒王船。（編輯：謝雅竹）1130522

黃偉哲
台南鹿茸尚讚 共享養生聖品多元風貌台南市技職博覽會 5/30起連3天登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：