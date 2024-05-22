台南西港香遶境將登場 百足真人蜈蚣陣亮相

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）有「台灣第一香」美譽的國家重要民俗西港刈香，將於24日展開3天遶境，焦點之一的「百足真人蜈蚣陣」今天於西港慶安宮架棚領旨，台南市長黃偉哲前往發紅包給參與兒童。

西港香每3年1科，今年甲辰香科為第81科，其中參與遶境的各廟自練文武陣頭是一大特色，其中百足真人蜈蚣陣採世襲制，由安南區公塭仔萬安宮、西港區溪埔寮安溪宮組成，今年有72名神童出陣，黃偉哲下午與慶安宮總幹事方一峰等人共同發紅包，祝福參與兒童平安。

黃偉哲致詞表示，西港刈香200餘年來未間斷，彰顯民眾自發性信仰力量，更讓庄頭自組陣頭傳統得以傳承不輟，藝陣也呈顯豐富地方藝術成就，在台灣刈香活動中最具特色，王醮王府行儀也反映儒家禮制規範結合民間風俗教化歷程。

方一峰說，做為開路先鋒的百足真人蜈蚣陣，蜈蚣頭、蜈蚣尾不沿用，每科香重新製作，刈香前迎入慶安宮「王府」安放，再看時辰請出點眼開光，遶境結束後頭尾隨即焚化，每科造型都略有不同，也是一大特色。

他說，百足真人蜈蚣陣為早期台灣宗教慶典中的連結型藝閣，需真人推動，組閣題材多為中國古代歷史或傳奇故事，並以12歲以下孩童裝扮故事人物，是遶境隊伍中相當受矚目陣頭。

西港刈香各文武陣陸續開館，西港慶安宮明天將至北汕尾鹿耳門天后宮請開基媽祖，並於24日展開為期3天遶境活動，27日「送王」燒王船。（編輯：謝雅竹）1130522