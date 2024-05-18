浯島城隍遷治344週年 金門18陣頭熱鬧繞境

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（中央社記者洪學廣金門18日電）明天是農曆4月12日迎城隍，為慶賀金門浯島城隍遷治344週年，地方上籌組「慶賀繞境團」下午提前為城隍爺出巡暖身，多達18個陣頭組成繞境隊伍，活動近500人參與。

「慶賀繞境團」下午4時40分從北鎮廟啟程出發，經昭德宮、東門代天府、南門天后宮、西門外武廟，並在城隍廟集結，由天震堂主、民俗體育運動委員會主委許績才擔任主獻、地方人士陪獻向城隍爺致意，場面十分壯觀，最後沿中興路回北鎮廟駐駕。

浯島迎城隍是金門最重大宗教盛事，天震堂去年慶祝神明安座9週年，首次舉辦「城隍慶賀團」獲得地方鄉親熱情迴響。許績才說，金門城隍信仰不僅已被文化部列為國家重要民俗活動，更是地區重要無形文化瑰寶；他本身投入醒獅教學，多年來也一直在思考如何讓傳統民俗、宗教文化，可以在時代變遷洪流下得以保存、延續並傳承下去。

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許績才提及，今年繞境活動恰逢國中會考，考量到這是孩子們重要考試，因此特別將出發時間延後，希望把影響降到最低，也預先祝福學子們都能金榜題名。

天震堂表示，今年18支隊伍熱情參與，包括推廣民俗運動金鼎國小一口氣報名扯鈴隊及鑼鼓隊；此外，特別從台灣打造的一對「兒童版七爺八爺」，也在隊伍中現身，讓小朋友體驗扛神將辛苦，孩子們都覺得好玩搶著體驗。（編輯：孫承武）1130518