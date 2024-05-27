端午節勿違規網購疫區肉粽 防檢署：首次就罰20萬

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）防檢署今天表示，端午節將至，網購境外肉粽、臘肉等違規行為增加，今年至5月10日搜尋到網路販售疑似動物檢疫物53件，豬肉占10件，提醒郵包收件人，輸入疫區豬肉重罰20萬元。

為持續阻絕非洲豬瘟、口蹄疫病毒入境傷及養豬產業，農業部動植物防疫檢疫署發布資訊指出，今年至5月10日搜尋網路販售疑似動物檢疫物計53件，豬肉製品占10件。

防檢署指出，民國111年及112年端午節前後的5月至7月間、共3個月，搜獲境外肉粽的比率，111年有34件、占全年度46件的74%，112年有12件、占全年度14件的86%，出貨地點為非洲豬瘟、口蹄疫疫區的中國大陸，除搜獲當天向販售平台檢舉，並都要求下架。

防檢署強調，以上行為都有觸法問題，若民眾違規輸入豬肉產品，依「動物傳染病防治條例」規定，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元罰金；如果採取郵寄入境，郵包收件人經查證是輸入豬肉產品者，首次就會開罰20萬元罰鍰，第2次處100萬元，切莫觸法。

依據「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」規定，在網際網路平台刊登違規境外動物檢疫物廣告者，最重可處15萬元罰鍰。

防檢署指出，從111年網路搜尋搜獲966件動物檢疫物，搜獲率為0.103%；112年下降到520件，搜獲率為0.055%，已顯現成效；但也發現，網路賣家為了規避搜尋改變刊登廣告手法，例如關鍵詞轉換成凍乾，或是使用空格、改用圖片等，已與時俱進改變搜尋方式。

防檢署提醒消費者，國內網購平台也常有跨國購物功能，下單前務必確認是否從境外出貨，如收到境外動植物檢疫物，可撥打動植物檢疫通報專線0800-039131，由防檢署轄區分署協助後續處理，以免帶有病毒的肉品流入境內廚餘系統，進而影響養豬產業生計。（編輯：管中維）1130527