防檢署：台灣無乳牛H5N1疫情 國產乳品安心飲用

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）防檢署今天表示，因應美國乳牛檢出H5N1高病原性禽流感（HPAI），近日對主要6個酪農縣市牛場採樣檢測，所有檢體均呈病毒核酸陰性反應，國內無此疫情，國產乳品可安心飲用。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，因應美國乳牛檢出H5N1高病原性禽流感事件，防檢署與衛生福利部疾病管制署合作，15日啟動主要6個酪農縣市（彰化縣、雲林縣、嘉義線、台南市、高雄市、屏東縣）採樣檢測工作，包含在轄內各2場採集鼻腔及乳汁檢體監控。

防檢署表示，採樣後送農業部獸醫研究所，以反轉錄聚合酶連鎖反應檢測禽流感病毒M基因，檢驗結果今天出爐，所有檢體均呈病毒核酸陰性反應，國內無乳牛H5N1疫情，國產乳品安全無虞，民眾可安心購買。

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防檢署並說明，依國際基因庫比對近期美國乳牛H5N1禽流感病毒的核酸序列，與台灣禽鳥檢出的H5N1禽流感病毒為不同病毒群，且主要候鳥遷徙路徑與台灣不同；國內自民國112年起，共蒐集624件哺乳動物檢體，也未檢出禽流感病毒核酸。

防檢署已請產業團體加強農民宣導生物安全防範、避免在同一地點養殖多種動物，特別是與禽類混養，並定期觀察牛群健康狀況，發現疑似病例或異常死亡，應立即通報。（編輯：管中維）1130517