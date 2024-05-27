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陳柏毓小聯盟先發無關勝敗 鄭宗哲1安1打點1盜

2024/5/27 11:42
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）匹茲堡海盜隊小聯盟2A今天與底特律老虎隊交手，海盜隊由台灣投手陳柏毓先發，投4局失掉1分責失分、無關勝敗，野手鄭宗哲單場1安1打點，跑出本季第8盜，海盜終場以5比12吞敗。

海盜隊2A今天比賽陣中2名台灣球員都有出賽，陳柏毓擔任先發投手，1局下先被敲出安打、投出保送，但力守不失分。

陳柏毓2局下單局也被敲出2支安打攻佔得點圈，但及時回穩、化解可能的失分危機，3局下1人出局後接連投出2次四壞保送、1次觸身球保送，接著製造雙殺、沒有失分。

陳柏毓4局下被首名打者敲出二壘打、接著再被敲安打失分，隨後依序讓打者敲出滾地球出局、投出三振，4局投完球隊3比1領先時被換退場。

鄭宗哲今天先發打1棒、守游擊，1局上吞下三振，3局上海盜隊靠著接連安打、暴投先跑回1分，鄭宗哲敲出中外野方向安打、帶有1分打點，接著盜上二壘，2人出局後再靠著隊友二壘打跑回團隊第3分。

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鄭宗哲5局上敲出投手方向滾地球出局，7局上遭觸身球保送，9局上敲出二壘方向滾地球出局，今天總計4打數敲出1支安打，有1分打點、1得分，跑出1次盜壘成功，賽後打擊率2成23。

海盜隊比賽前半段維持領先，但牛棚投手失守，終場以5比12吞敗；陳柏毓今天總計用55球投4局，被敲出5支安打，投出2次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分、無關勝敗，賽後防禦率5.72，本季首勝還沒開張。（編輯：李亨山）1130527

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