台灣新聞攝影大賽 中央社3人奪5獎

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（中央社台北27日電）2024台灣新聞攝影大賽評選結束，中央通訊社攝影記者拿下5獎項，包含鄭清元、趙世勳、張新偉分別在當代熱點類單張及系列、藝術文化與娛樂新聞類、圖文特寫類獲獎。

台灣新聞攝影協會昨天結束評選，今天公布得獎名單。其中「當代熱點」類為今年特別增設項目，以回應國內外重要新聞議題為目的，台灣政局受國際矚目，主題便訂定為「島國的回應：第十六任正副總統選舉」。

在當代熱點類單張及系列組別上，鄭清元及趙世勳分別獲得優選。鄭清元已代表中央社連續4年獲得台灣新聞攝影大賽肯定，此次他也同時獲得藝術文化與娛樂新聞類第2名。

鄭清元表示，謝謝評審團及台灣新聞攝影協會，2023年的台灣，選戰與金馬獎揭曉一樣緊張刺激，觀看新聞，常常有政治實境秀的錯覺，「希望能透過攝影記者的視角，用另一種觀點欣賞我們的國家台灣。」

趙世勳則在獲得當代熱點類系列肯定外，另獲得圖文特寫類第2名。他表示感謝也驚訝評審肯定，自己的新聞影像很不像「新聞照片」，如圖文特寫得獎照並不是在新聞現場裡頭，而是在選舉過後想去澳門走走，感受疫情解封後的澳門所拍下的照片。

趙世勳表示，這幾年一直在提醒自己不要只有拍證據式照片，並且不只是單張敘事，而是盡量以系列完整呈現一個事件的圖輯。希望這個比賽能夠讓新聞攝影引發討論，與公眾建立對話，讓大家認識到台灣還有不少優秀的新聞攝影工作者。

張新偉去年在體育新聞類獲得優選，今年以主持人陳漢典奪金鐘獎一刻獲得藝術文化與娛樂新聞類第3名，他表示，意外的得獎，謝謝評審的肯定，也謝謝中央社長官的栽培，攝影記者的工作就是將眼前的故事，化作一幀照片，用畫面報導故事。

張新偉分享，陳漢典入行18年首次奪得金鐘獎的故事，就在他嗨跳的一瞬間，在老前輩吳宗憲的眼前，與現場攝影師的鏡頭中留下永遠，而攝影記者迷人的地方，就是站在海景第一排，觀景窗的後面，看著事件發生，而那一瞬間，與千言萬語的故事，盡在畫面中。

2024台灣新聞攝影大賽得獎名單如下：

【年度最佳新聞攝影作品集】林彥廷／報導者

【一般新聞類】第一名：鄧家烜／香港明報第二名：葉政勳／NOWnews今日新聞第三名：黃耀徵／ CTWANT優選：蘇厚文／自由工作者優選：葉政勳／NOWnews今日新聞

【突發新聞類】第一名：馬凱／自由身第二名：楊子磊／報導者第三名：柯承惠／風傳媒優選：杭大鵬／鏡週刊優選：陳國誠／自由身

【當代熱點類】第一名：林彥廷／報導者第二名：楊子磊／報導者第三名：Alex Chan Tsz Yuk／Freelance Photojournalist優選：林彥廷／報導者優選：鄭清元／財團法人中央通訊社

【體育新聞類】第一名：季相儒/ 聯合報第二名：黃仲裕／聯合報第三名：陳極彰／香港星島日報優選：陳堯河／中信育樂優選：李睿哲／am730

【自然環境與科技類】第一名：余志偉／自由攝影記者第二名：鄒保祥／鏡週刊第三名：余志偉／自由攝影記者優選：林韋言／自由攝影師優選：陳焯輝／端傳媒

【藝術文化與娛樂新聞類】第一名：吳柏源／自由攝影師第二名：鄭清元／財團法人中央通訊社第三名：張新偉／財團法人中央通訊社優選：李睿哲／am730優選：林彥廷／報導者

【圖文特寫類】第一名：季相儒／聯合報第二名：趙世勳／財團法人中央通訊社第三名：葉政勳／NOWnews今日新聞優選：林韋言／自由攝影師優選：馬凱／自由身優選：杭大鵬／鏡週刊優選：林韋言／自由攝影師

【肖像類】第一名：陳焯煇／端傳媒第二名：馮凱鍵／香港明報第三名：陳曉威／報導者優選：王漢順／鏡週刊優選：陳焯煇／端傳媒

【系列照片】第一名：林振東／端傳媒第二名：余志偉／自由攝影記者第三名：陳焯煇／端傳媒優選：汪佳燕／路透社優選：楊子磊／報導者優選：蘇威銘／獨立攝影師

【系列照片之當代熱點】第一名：陳曉威／報導者第二名：林林／壹蘋新聞網第三名：杭大鵬／鏡週刊優選：趙世勳／中央通訊社優選：余志偉／自由攝影記者

【網路影音新聞類】第一名：黎家威／THE WELL第二名：葉志明、陳詩雨／NOWnews今日新聞第三名：黎家威／端傳媒優選：梁家瑋／自由攝影師（編輯：李亨山）1130527