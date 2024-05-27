早安世界》颱風艾維尼生成對台無直接影響 日本28日有警報級大雨

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今年第1號颱風艾維尼生成對台無直接影響 日本有警報級大雨

今年第1號颱風艾維尼26日上午8時生成， 氣象署預測未來將往東北移動，直接影響台灣機率較低。日本民間氣象公司Weather Map則預測，輕颱艾維尼雖然目前預測路徑離日本本州島有一段距離，但5月28日仍可能會為九州地方到關東地方帶來警報級大雨，甚至部分地區將降下今年最多的雨量。（看完整報導）

虎豹潭溪水暴漲6死家屬提國賠 新北市府岸邊未設警語判賠265萬

2021年10月16日新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲釀6死，其中鐘姓死者家屬訴請新北市政府國家賠償，基隆地方法院認為，市府未在溪岸設警語，管理上有疏失應賠新台幣265萬餘元。雙溪區公所26日表示尊重法院判決，市府不願在家屬的傷口上灑鹽，將待收到正式判決書後，會與律師及新北市政府法制局研議決定是否上訴。（看完整報導）

民進黨地方黨部主委選舉英系席次銳減 親賴陣營擁半邊天

民進黨地方黨部主委改選結果26日出爐，英系從原本的7席減為4席，正國會4席，湧言會守住高雄1席，而新潮流系在台南市、宜蘭縣等縣市面臨挑戰勝出，新系、民主活水與綠色友誼等「親賴清德陣營」擁半邊天。總統賴清德的政治本命區台南市由其子弟兵郭國文勝出。（看完整報導）

藝人在中國被迫表態 賴總統：盼國人諒解在他人屋簷下承受壓力

中國央視發文「反台獨」後，不少台灣藝人跟進發文表態引起熱議。總統賴清德26日談及此事，表示台灣文化工作者到中國被迫政治表態，不是第一次，也應不會是最後一次，對每一次台灣文化工作者在他人屋簷下承受壓力感到非常不捨，賴總統認為這些文化工作者在他人屋簷下講什麼內容是一回事，更重要的是他們內心想什麼，希望國人給予諒解。（看完整報導）

二膽島遭無人機投擲政治口號紙盒 軍方：認知戰伎倆

金門防衛指揮部26日表示，二膽守備隊25日清晨在碼頭發現一個用膠帶綑綁的紙盒，內含用簡體字印製的政治口號，品質粗陋，研判是由無人機從視距範圍外投擲，目的為引發關注和製造話題，屬於典型認知戰伎倆。金防部強調已做好重要設施和陣地偽裝，對於此類挑釁行為將依威脅程度採取適當反制措施，不會隨之起舞。（看完整報導）

空軍披露F-16V狙擊手莢艙標定殲16畫面 學者推測共機渾然不知

中共23日、24日對台軍演，我空軍公布了F-16V透過狙擊手先進標定莢艙監控共機殲16、轟6型機畫面，且在移動過程中仍持續標定共機，雖然軍方已將重要參數資訊遮蔽、裁切，但已顯示強大的監控能力。學者認為因被動偵測特性，合理推測共機可能渾然不知被追蹤、鎖定，達到靜默擊殺效用。（看完整報導）

中日韓三方會談今登場 法新社：峰會擬避開地緣政治棘手問題

中日韓27日在首爾舉行三方會談，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄26日先後抵達韓國。李強與尹錫悅26日會談同意適時舉行外交部門高級別戰略對話、副部級外交安全2+2對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制，及加快推進中韓自貿協定第2階段談判。岸田文雄在和中國的雙邊會議上關切中方針對台灣的大規模軍演，強調台灣海峽和平穩定的重要性。法新社分析此次中日韓峰會可能會跳過棘手的地緣政治問題，轉為解決貿易、供應鏈穩定和旅遊免簽證問題。（看完整報導）

變裝皇后妮妃雅關心政治 路透：已成台灣非官方大使

立法院會處理國會職權相關修法，引來大批民眾聚集場外抗議，妮妃雅2度現身聲援抗議活動。愈來愈關切政治議題的妮妃雅26日再登外媒，被路透社評價為台灣在世界舞台上勇於表達自我的非官方大使，以及台灣民主自由生活方式的捍衛者。（看完整報導）

美職舊金山台灣日 黃仁勳穿93號球衣開球象徵輝達創辦年分

美職「舊金山台灣日」26日登場，輝達執行長黃仁勳為美國職棒奧克蘭運動家隊獻上開球處女秀。他穿上印有NVIDIA及象徵輝達創辦年分的93號球衣站上投手丘，投球直接落進捕手手套獲得如雷掌聲。奧克蘭運動家隊的「舊金山台灣日」已邁入第三年，參與的台灣社群人數一年比一年多，從第一年的250人，去年吸引超過2000人，今年人數翻倍，成為凝聚旅美台灣人的一個精彩活動。（看完整報導）

國片「白衣蒼狗」 奪坎城金攝影機特別提及獎

講述台灣偏鄉因勞力短缺依賴非法移工故事的國片「白衣蒼狗」，在2024年坎城影展導演雙週競賽單元獲得「金攝影機特別提及獎」。文化部長李遠對此表示欣喜與驕傲，並表示坎城影展的台灣作品表現亮眼，另外還有國片「蟲」入圍影評人週競賽單元、沉浸式作品「穿越霧中」入圍沉浸式內容競賽單元，讓國際看見台灣影人及電影新作品的實力雄厚。（看完整報導）

開箱老照片》連體嬰奕德、奕偉

菲律賓籍華裔連體嬰兄弟奕德、奕偉在3個月大時由父母抱著他們來台尋求治療。當時台大醫院考量奕德、奕偉體型太小，直到兩兄弟2歲3個月大時才開刀。1992年1月，台大醫院幫這對兄弟分割並重建。1994年5月27日在完成重裝義肢及相關檢查後出院，家屬表達希望能在台入籍，以便接受完整醫療，一家5口最後於1996年順利取得在台長期居留的資格。（看完整報導）

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