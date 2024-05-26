早安世界》梅雨鋒面明接近 28、29日西半部易大雨或豪雨

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梅雨鋒面明接近 28、29日西半部易大雨或豪雨

中央氣象署預報，26日各地暖熱，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及東半部可能有局部大雨。同時，27日將有另一波梅雨鋒面接近，西半部逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，28、29日鋒面影響、降雨增多，西半部易有大雨或豪雨。氣象署說，即將到來的鋒面結構較好，要留意短延時強降雨可能伴隨劇烈天氣現象，低窪地區留意淹水，山區慎防坍方落石。（看完整報導）

國會職權修法續推進 政院：必要時依憲法程序因應

立法院會持續推進「立法院職權行使法」部分條文修正草案進度，政院官員表示尊重國會議事程序、有在關心修法進度，但期盼立法院傾聽民意。政院目前還沒收到法案，但官員強調未來必要時，將依憲法程序妥適因應。民間司改會則指出，國民黨、民眾黨應正視法案有違憲、違法疑義，立即停止續行院會審議及表決，國會3黨應協商適當法案審議程序及通過時程。（看完整報導）

五月天北京開唱脫口我們中國人 蔡依林喊我們中國南昌微博熱搜

總統賴清德520上任後，許多台灣藝人做出政治表態。五月天24日晚在北京開演唱會時，主唱阿信提到，「我們中國人嘛來北京一定吃烤鴨的」，此話火速登上微博熱搜，也引起台灣網友討論。同日蔡依林在中國南昌開唱，向台下歌迷大喊，「我們中國南昌最熱情了」，同樣登上微博熱搜。另外在微博表態的還有王心凌、張鈞甯和歌手「信」等人。（看完整報導）

「願榮光歸香港」發行商下架歌曲 Spotify搜不到、KKBOX無法播放

香港法庭8日就「願榮光歸香港」頒下臨時禁制令，歌曲創作團隊DGX Music 24日表示，早前接獲音樂發行商Emubands通知，將從各大音樂串流平台下架歌曲。Apple Music及Spotify等平台已將歌曲下架。DGX Music表示已向Emubands表達反對意見，但根據Emubands最新回應，歌曲重新上架的可能性非常低。（看完整報導）

巴布亞紐幾內亞大規模山崩滅村 活埋逾300人

巴布亞紐幾內亞的恩卡省考卡拉姆村24日凌晨受山崩衝擊，活埋超過300人，吞噬1100多棟房屋。這座村莊位在首都莫士比港西北方約600公里處。村民上傳社群媒體畫面顯示，民眾在岩石、被連根拔起的樹木和土堆中尋找生還者，背景聲可聽到有婦女哭泣。總理馬拉普則表示，救災人員、國防軍以及工程暨公路部正協助救災和復原工作。（看完整報導）

伊朗總統萊希墜機亡 軍方調查未見謀殺或攻擊跡象

伊朗國營媒體25日報導，軍方調查總統萊希搭乘直升機墜毀身亡事件後，初步報告顯示，直升機殘骸中沒有發現槍擊或類似跡象，直升機墜毀於高海拔地區並起火燃燒，在控制塔台與機組人員的對話中，亦沒有發現可疑之處。萊希的遺體24日已下葬什葉派穆斯林聖城麥什赫德。（看完整報導）

專訪／潘健成白手創業34歲登股王 看好未來AI應用服務

2007年7月，群聯創辦人潘健成潘健成年僅34歲，就帶領公司登上台股股王寶座，白手起家的創業故事為人津津樂道。如今群聯電子成立將滿24年，潘健成說群聯變得更加強壯，將成為全球唯一第3方NAND Flash方案公司。由於目前先進製程光罩價格昂貴，他建議創業不要做IC，可投入AI應用服務。（看完整報導）

元祖級通訊軟體ICQ 6月26日終止服務 問世近30年走入歷史

古董級通訊軟體ICQ由以色列公司Mirabilis開發，1996年問世，是世界上最早出現的即時通訊軟體之一，也是許多人年輕時的回憶。ICQ名稱取自英語句子I seek you諧音，意思是「我找你」。ICQ支援傳送訊息及檔案，使用者安裝軟體後，雙方即可透過網路聊天。ICQ巔峰時期一度有1億多使用者，但網站25日公告，軟體將於6月26日停止運作。（看完整報導）

聽取共軍動態報告 顧立雄指示回復戰情常態運作

共軍23日起對台軍演兩天，國防部部長顧立雄25日赴應變中心，除了聽取台海周邊共軍動態報告，並肯定所有官兵戮力戰備的表現。顧立雄也同意參謀總長梅家樹上將建議，解除各級應變中心開設、回復戰情中心常態運作，並提醒國軍累積應處經驗，以創新思維成長戰力，與國安團隊密切合作、先制認知戰場，共同捍衛自由民主價值，守護國家安全。（看完整報導）

專訪／土產鳳梨酥國際發亮 微熱山丘許銘仁：我對台灣水果有使命感

從南投三合院發跡的微熱山丘，靠著一顆顆不加傳統冬瓜醬、擁有酸甜口感的台灣土產鳳梨酥，以牛皮紙盒包裝並附上麻布提袋，結合店中獨有的奉茶文化，行銷海內外。即便微熱山丘早已是具台灣核心價值的伴手禮代名詞，創辦人許銘仁心中對台灣水果仍有一份使命感，加上想幫品牌找個家，他計劃在南投八卦山開發「釀青山園區」，結合觀光與品牌發展，預計2025年開幕。（看完整報導）

開箱老照片》瓊斯盃籃球邀請賽

為了紀念1970年代國際籃球總會（FIBA）秘書長雷納托．威廉瓊斯對台灣籃壇的支持，中華民國籃球協會自1977年起主辦威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，至今已成為國際籃壇盛事之一。第一屆威廉瓊斯盃舉辦時，威廉瓊斯已卸下職位，掛名FIBA榮譽秘書長；但他仍親臨現場，並對台灣說：「世界籃球大家庭並沒有把你們遺忘。」往後威廉瓊斯年年來台，直至1980年身體欠佳，並於1981年過世為止。（看完整報導）

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