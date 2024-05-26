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坎城影展落幕 「阿諾拉」獲頒金棕櫚獎

2024/5/26 05:00
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（中央社坎城25日綜合外電報導）第77屆坎城影展今天落幕，充滿黑色幽默又感人的劇情片「阿諾拉」（Anora，暫譯）今天獲頒影展最高獎項金棕櫚獎（Palme d'Or），該片講述一名年輕舞孃與俄羅斯寡頭之子的故事。

路透社報導，美國導演史恩貝克（Sean Baker）擊敗其他21部參賽影片，其中包括資深導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）、恐怖片大師大衛柯能堡（David Cronenberg）等知名導演的作品。

「阿諾拉」延續了貝克一系列以性工作者為主題的電影，包括2021年入圍坎城影展的「火紅大箭男」（Red Rocket）和2017年威廉達佛（Willem Dafoe）主演的「歡迎光臨奇幻城堡」（The Florida Project）。

貝克在領獎時表示，這個獎項要獻給「過去、現在和未來的所有性工作者」，同時也感謝本片女主角麥奇麥迪遜（Mikey Madison）、他的妻子和製片人。

僅次於金棕櫚獎的評審團大獎（Grand Prix）則頒給印度女導演作品「你是我眼中的那道光」（All We Imagine As Light，暫譯），這也是睽違30多年首次被選入主競賽的印度電影。（譯者：施施）1130526

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