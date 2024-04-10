喬治盧卡斯獲榮譽金棕櫚獎 坎城影展讚星際大戰如神話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎9日綜合外電報導）以「星際大戰」、「印第安納瓊斯」等系列聞名全球的大導演喬治盧卡斯，今年將在坎城影展接受象徵終身成就的「榮譽金棕櫚獎」，喬治盧卡斯的第一部電影即是在坎城放映。

法新社報導，坎城影展主辦單位表示，今年將向喬治盧卡斯（George Lucas）這位傳奇製片和導演表示敬意，聲明中並表示：「星際大戰（Star Wars）簡直如同神話。」

這位今年79歲的製片人和導演表示，「坎城影展在我心中一直占有特殊地位」，喬治盧卡斯第1部電影「THX 1138」，就是在1971年於坎城影展放映。

根據坎城影展主辦單位的聲明，喬治盧卡斯說：「從那時起，我以作家、導演和製片身分多次重返影展，真的很榮幸能獲得這項殊榮的肯定，它對我來說意義重大。」

主辦單位將喬治盧卡斯在9部「星際大戰」的成就與作家托爾金（J.R.R. Tolkien）相比，托爾金運用無比想像力構築「魔戒」（Lords of the Rings）系列小說，堪稱20世紀以來最具影響力的奇幻作品。

坎城影展主辦單位在聲明中寫道，「（喬治盧卡斯）建構了一個宇宙，有它的地理、人口、語言、道德價值觀，甚至交通工具」，這是「前所未有的成功」。

「這系列電影迷倒美國觀眾，成為席捲全球的社會文化現象，影響力至今持續不墜。」

喬治盧卡斯作為製片，還打造了印第安納瓊斯（Indiana Jones）系列電影，同時亦協助導演黑澤明為影史名作「影武者」（Kagemusha）尋找資金。

喬治盧卡斯在「星際大戰」與「印第安納瓊斯」系列的常任男主角哈里遜福特（Harrison Ford），去年即是「榮譽金棕櫚獎」得主，今年他將在5月25日影展閉幕式獲頒此獎項，先前受獎者包括麥克道格拉斯（Michael Douglas）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）、佛瑞斯特懷特克（Forest Whitaker）和茱蒂福斯特（Jodie Foster）。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1130410