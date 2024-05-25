伊朗流亡導演新片問鼎坎城 首映全場起立鼓掌12分鐘

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影片來源：Festival de Cannes

（中央社坎城24日綜合外電報導）伊朗異議導演穆罕默德拉素羅夫新作「神聖無花果樹之籽」今天在法國坎城影展首映，獲得全場起立熱烈鼓掌致敬12分鐘，並強勢問鼎影展最高獎項金棕櫚獎。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）的劇情片「神聖無花果樹之籽」（The Seed of the Sacred Fig，暫譯）今天在法國坎城影展（Cannes Film Festival）首映，獲得全場起立熱烈鼓掌12分鐘，且是有望獲得金棕櫚獎（Palme d'Or）的熱門作品之一。

法新社報導，拉素羅夫今天步上坎城影展紅毯，而就在影展開幕前幾日，因國安相關罪名被判入獄與鞭刑的他才剛逃離伊朗。

拉素羅夫在座無虛席的坎城戲院，揮舞著片中演員的照片說道：「我希望整個壓迫及獨裁制度將從伊朗消失。」

這部電影在伊朗以極低預算秘密拍攝，講述一名法院檢察官的家庭生活，因2022至2023年撼動伊朗的「女性、生命、自由」（Women, Life, Freedom）抗議運動而分崩離析。

今天是坎城影展放映日最後一天，這次共有22部片入圍金棕櫚獎，電影「Barbie芭比」（Barbie）導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）率領的評審團明天將宣布誰是贏家。

伊朗當局曾施壓拉素羅夫，要求他將新片從坎城影展撤回。電影製作期間，他已知自己因「共謀危害國家安全」罪名，再面臨8年有期徒刑，因此秘密計劃逃離伊朗。

拉素羅夫在首映後表示，他掛記著「每位讓這部電影得以拍攝的人」，無論他們是在現場或者無法出席影展。

拉素羅夫向來直言不諱批評伊朗統治者，他因拍出毫不妥協的政治電影而曾兩度服刑，2017年被當局沒收護照。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130525