遭判8年監禁與鞭刑 伊朗導演坎城影展前夕流亡歐洲

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（中央社巴黎／坎城13日綜合外電報導）伊朗導演穆罕默德拉素羅夫今天表示，他因國家安全相關罪名被判入獄與鞭刑後，已悄悄離開伊朗。他的新作入圍14日開幕的第77屆坎城影展競賽片。

拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）在Instagram官方帳號發文寫道：「感謝我的朋友、熟人和許多人，他們善良、無私，有時甚至冒著生命危險，幫助我越過邊境，讓我在艱困而漫長的旅途後到達安全的地方。」他的新片「神聖無花果樹之籽」（The Seed of the Sacred Fig，暫譯）即將在坎城（Cannes）首映。

法新社報導，拉素羅夫將矛頭對準伊朗神權領導階層，表示他正與全球各地的數百萬伊朗人一起流亡在「地理伊朗」之外的「文化伊朗」，而「地理伊朗在你們的宗教暴政壓迫之下受苦受難」。

他寫道：「他們（流亡的伊朗人）正焦急地等著將你們和你們的壓迫制度埋葬在歷史深處。」

拉素羅夫的律師帕克尼亞（Babak Paknia）上週表示，伊朗法院以「共謀危害國家安全罪」判處拉素羅夫鞭刑與8年有期徒刑，其中5年即將發監執行。

帕克尼亞今天告訴法新社：「我可以證實穆罕默德拉素羅夫已離開伊朗，並將參加坎城影展。」

51歲的拉素羅夫據信並未入獄服刑。

路透社報導，拉素羅夫在聲明中表示，他目前藏身歐洲某個隱秘地點，「我必須在入獄和離開伊朗之間做出選擇。懷著沉重心情，我選擇了流亡。」

拉素羅夫說，自己在大約1個月前得知判刑定讞，很快就會發監。

他說：「關於我新片的消息很快就會傳開，8年的刑期還會再延長，這點我毫不懷疑。」

拉素羅夫的護照已於2017年9月遭沒收。他曾批評伊朗當局打壓抗議民眾的範圍和強度，並呼籲全球影壇與面臨審查的電影製片人站在同一陣線，捍衛言論自由。

拉素羅夫說，伊朗當局曾向他施壓，要求將電影從坎城影展撤回。2020年，拉素羅夫以劇情片「沒有邪惡」（There Is No Evil，暫譯）獲得柏林影展最高榮譽「金熊獎」。（譯者：劉文瑜/核稿：施施）1130514