早安世界》內需暢旺 首季實質總薪資年增率寫6年同期次高

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內需暢旺 首季實質總薪資年增率寫6年同期次高

主計總處10日公布3月工業及服務業薪資統計，3月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6062元，年增2%；今年前3月經常性薪資則為4萬6030元，年增2.25%，增幅為6年來次高。雖然第1季實質經常性薪資落入負成長，不過內需服務業暢旺，年終、獎金發放較佳，推升總薪資表現，第1季實質總薪資年增率達0.88%，同為6年同期次高。（看完整報導）

新內閣人事 陳時中、史哲、楊珍妮、林明昕任政委

內定內閣團隊10日公布第二波行政院政務委員、各部會政務次長等人選。前衛福部長陳時中、文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、台灣大學法律系專任教授林明昕將出任行政院政務委員。另外，外交部政務次長由現任政務次長田中光留任，現任駐法代表吳志中出任；現任國防部副部長徐衍璞、柏鴻輝留任；法務部政務次長由前立委黃世杰、現任國安局副局長徐錫祥出任。（看完整報導）

台智光發文拒解子約 北市府：若提訴訟會因應

北市府與台智光就警察局監視器傳輸費用發生爭議，台智光拒絕解除子約並要求按原費率每月新台幣2100元支付，否則將按年利率5%計算遲延利息。北市府指出，台智光未出席會議且拒絕解約，法務局強調將依法辦理並堅持立場。市長蔣萬安則表示，會堅持TGSN費率支付新台幣1761元，不會回到2100元的原費率。（看完整報導）

聯大將表決挺巴入聯決議草案 巴人有望獲象徵性勝利

聯合國大會預計10日表決一項決議草案，決定是否賦予巴勒斯坦某些「額外權益及特殊待遇」，以及呼籲聯合國安全理事會重新考慮允許它入聯。決議草案內文明言，巴勒斯坦不能被選為安理會成員或在聯合國大會投票，但能直接提案及提出修正案，也有權與其他成員國同席。對巴勒斯坦而言這只是象徵性勝利，但已觸怒以色列。（看完整報導）

菲防長：明年肩並肩軍演以最擬真情境模擬全面戰鬥

為期3週的菲美「肩並肩」聯合軍演10日閉幕，今年動員逾1萬6000名美菲軍人，並有約200名澳洲軍人和一艘法國巡防艦參與。演習地點集中在菲律賓北部及西部近南海處，美菲特種部隊還在距台灣不到200公里的巴丹群島舉行奪島演習，被解讀為是為可能的區域衝突做準備。菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，據規劃，明年肩並肩軍演將是全面的戰鬥模擬，在最接近現實的情境測試菲美軍隊聯合戰力。（看完整報導）

全球最大碳捕捉廠冰島正式啟用 年除碳等同減近萬輛燃油車

瑞士新創公司Climeworks 8日在冰島赫利舍迪啟用當今最大的吸碳廠「長毛象」，透過直接從空氣吸除二氧化碳並封存地底達到減碳。這間吸碳廠的目標是每年吸除3萬6000公噸的二氧化碳，等同減少路上8600輛車。專家界認碳捕捉可用於難以做到淨零排放的領域，與造林或其他綠色科技相輔相成。（看完整報導）

太陽閃焰磁暴特報 11日凌晨起24小時有通訊干擾

氣象署表示，因太陽表面發生閃焰，11日凌晨至上午通過近地太空環境，預估磁擾動持續約24小時，可能達強烈磁暴等級。可能導致太空飛行器操作系統表面導電及追蹤問題，飛行器姿態需進行修正，無線通訊可能受干擾。但民眾生活中會接觸到的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用頻率並不會受太空天氣影響。（看完整報導）

農業部推250元花蓮農特產購物券 逾70萬張7月發放

為重振強震後花蓮縣農特產銷售，鼓勵民眾購買花蓮農特產品，農業部表示7月1日將推出約70餘萬張花蓮農特產購物券，每張面額新台幣250元。預計將以農村再生基金編列1.83億元支應，也可能再加碼，領取平台與之前農遊券一樣使用APP，至於是否透過抽獎方式發出仍在研議。（看完整報導）

林業署活動炸荔枝椿象 食藥署：若當食材販賣貯存最高罰2億

農業部林業署日前舉辦活動油炸荔枝椿象，因荔枝椿象非法定食用昆蟲，衛福部食藥署與嘉義縣衛生局派人關切並宣導，衛生局9日表示，當天活動沒有人吃荔枝椿象。衛福部食藥署則說，推廣行為有涉違反食安法之虞，已制止繼續宣導，並派衛生局調查，若作為食材販賣或貯存，最高可罰2億元。（看完整報導）

專題／8年執政寫歷史 蘇貞昌邱義仁顧立雄剖析小英領導學

總統蔡英文在2008年民進黨聲勢低迷之際接下黨主席，她作風與過去黨內領袖迥異，不擅激烈選舉語言，不走草根路線，卻讓民進黨走出谷底，開創新局。原本在綠營眼中「不會選舉」的蔡英文，如何成為屢建奇功的女戰神，中央社取得紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」訪談內容，一窺國安會秘書長顧立雄、前行政院長蘇貞昌、前國安會秘書長邱義仁眼中蔡總統的領導風格。（看完整報導）

開箱老照片》孫越街頭慈善義賣

因主持公共電視節目「孫叔叔說故事」被稱為「孫叔叔」的孫越，在演藝事業如日中天之際，決心淡出演藝圈，投身公益活動。隔年，孫越開始戒菸，並加入董氏基金會當終身義工，開啟台灣菸害防制運動。民國75年5月11日，由孫越擔任召集人的「愛．分享．行動」街頭慈善義賣咖啡活動，在台北、台中、台南、嘉義、高雄等地展開，透過義賣籌募新台幣200萬元福利基金，捐給伊甸殘障福利基金會。（看完整報導）

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