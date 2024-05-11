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開箱老照片》孫越街頭慈善義賣

2024/5/11 07:00
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孫越（中）手拿大聲公，與伊甸殘障福利基金會理事長劉俠（前右）、1200位大專學生一起投入公益活動。中央社記者陳明仁攝 75年5月11日
孫越（中）手拿大聲公，與伊甸殘障福利基金會理事長劉俠（前右）、1200位大專學生一起投入公益活動。中央社記者陳明仁攝 75年5月11日
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（中央社網站）1986年（民國75年）5月11日：由資深藝人孫越擔任召集人的「愛．分享．行動」街頭慈善義賣咖啡活動，在台北、台中、台南、嘉義、高雄等地同時展開。

因主持公共電視節目「孫叔叔說故事」而被稱為「孫叔叔」的孫越，於民國72年以「搭錯車」一片獲頒第20屆金馬影帝，但他在演藝事業如日中天之際，決心淡出演藝圈，投身公益活動。

隔年，孫越開始戒菸，並加入董氏基金會當終身義工，與創辦人嚴道一起推動「人人有權拒吸二手菸」，開啟了台灣的菸害防制運動。

民國75年5月11日，由孫越擔任召集人的「愛．分享．行動」街頭慈善義賣咖啡活動，在台北、台中、台南、嘉義、高雄等地同時展開，透過義賣籌募新台幣200萬元福利基金，捐給伊甸殘障福利基金會。

想看更多孫越的照片，立即到中央社影像空間。1130511

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