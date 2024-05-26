開箱老照片》瓊斯盃籃球邀請賽

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（中央社網站）1986年（民國75年）5月26日：參加第10屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽的球隊，齊聚在台北中泰賓館歡度籃球之夜。

為了紀念1970年代國際籃球總會（FIBA）秘書長雷納托·威廉瓊斯對台灣籃壇的友善支持，中華民國籃球協會自1977年起主辦威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，至今已成為國際籃壇盛事之一，也是台灣以非奧會模式舉行的體育賽事，可以使用中華民國國旗。

1977年7月6日，第一屆威廉瓊斯盃在台灣舉辦，當時的威廉瓊斯已經卸下職位，掛名FIBA榮譽秘書長；但他仍親臨現場，並對台灣說：「世界籃球大家庭並沒有把你們遺忘。」往後威廉·瓊斯年年來台，直至1980年身體欠佳，並於1981年過世為止。

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