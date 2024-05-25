伊朗調查總統萊希墜機事件 未見謀殺或攻擊跡象

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（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗國營媒體今天報導，伊朗軍方調查總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機墜毀身亡的事件後，初步報告顯示，截至目前為止沒有發現謀殺或攻擊的證據。

路透社報導，萊希曾被視為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的可能接班人，他搭乘的直升機5月19日遭遇惡劣天氣而墜毀在國內西北部山區，萊希因此遇難身亡，享壽63歲。

伊朗武裝部隊參謀總部發布報告指出：「直升機的殘骸中沒有發現槍擊或類似跡象，直升機墜毀於高海拔地區並起火燃燒。」

報告還寫道：「在控制塔台與機組人員的對話中，沒有發現任何可疑之處。」

軍方的報告提到，隨著調查持續進行，會公布更多細節。

萊希的遺體昨天下葬什葉派穆斯林聖城麥什赫德（Mashhad）。墜機事件除了萊希身亡，同機的外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）和其他6人全喪命。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1130525