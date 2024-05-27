捷克獲世界冰球錦標賽冠軍 老城廣場逾萬人看轉播

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（中央社記者劉郁葶布拉格26日專電）2024世界冰上曲棍球錦標賽5月於捷克盛大舉行，捷克隊在26日總決賽以2:0擊敗瑞士隊，睽違14年再次贏得世界冰球錦標賽冠軍，舉國歡慶。

今年世界冰上曲棍球錦標賽（2024 IIHF Ice Hockey World Championship）10日至26日於捷克舉行，分別在首都布拉格與捷克第3大城奧斯特拉瓦（Ostrava）舉行賽事。

捷克隊在25日的半決賽以7比3擊敗瑞典隊，進入前兩名爭霸戰。26日決賽捷克隊以2比0擊敗瑞士隊，贏得2024年世界冰上曲棍球錦標賽冠軍。

捷克媒體sport.cz報導，在比賽第49分13秒，捷克隊選手帕斯特雷克（David Pastrňák）打進第一球，坎普夫（David Kämpf）也在第59分41秒打進第二球，比賽於19秒後結束，捷克隊獲勝。捷克電視台（ČT）指出，初估超過300萬觀眾觀看比賽最後10分鐘。

捷克隊上一次贏得世界冰上曲棍球錦標賽是在2010年。之後13年捷克隊獲得3次季軍，分別是在2011年、2012年與2022年；今年是捷克隊睽違14年再次獲得冠軍。

捷克新聞網站Novinky報導，比賽期間捷克共舉行64場賽事，體育館觀眾人數總計達79萬7727人，創下世界冰球比賽入場觀眾數新高。

26日晚間世界冰球決賽在布拉格O2體育館舉行，與此同時，捷克各地酒吧及布拉格老城廣場（Old Town Square）同步轉播這場賽事。

當晚捷克隊支持者湧入老城廣場，有球迷穿著印有捷克國徽球衣，在臉頰畫上象徵捷克國旗的藍白紅三色，伴隨音樂呼喊口號。據Novinky報導，布拉格市政廳公關部發言人貝爾科瓦（Jana Berková）表示：「老城廣場湧入1萬5000人。」

在終場哨響後，老城廣場的捷克球迷歡呼「所以我們是第一，那又怎樣」、「冠軍」、「我們拿下了」、「夥伴們，謝謝你們」等。

捷克隊在奪冠獲獎後，球迷唱起捷克國歌及英文歌曲「我們是冠軍」（We Are the Champions），現場氣氛歡騰。（編輯：陳惠珍）1130527

2024世界冰上曲棍球錦標賽10日至26日於捷克舉行，捷克球迷穿著狗布偶服裝在現場隨音樂起舞。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月27日

2024世界冰上曲棍球錦標賽10日至26日於捷克舉行，26日晚間布拉格許多酒吧轉播總決賽，民眾駐足觀看轉播賽事。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月27日

2024世界冰上曲棍球錦標賽10日至26日於捷克舉行，捷克球迷穿著印有國徽的球衣。中央社記者劉郁葶布拉格攝 113年5月27日