張博雅全大運跨欄摘金2連霸 想靠實力前進巴黎奧運

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（中央社記者黎建忠台中6日電）「跨欄正妹」張博雅今天在全大運女子100公尺跨欄決賽，跑出平個人生涯最佳的13秒11輕鬆摘金，完成2連霸，這成績也追平歷年第3傑。

就讀國立體大的張博雅今天在台體大全國大專校院運動會女子100公尺跨欄決賽，以無人能敵的姿態，起跑後第3個欄架就拉開領先優勢，最終以13秒11順利摘金。

張博雅在接受媒體訪問時說，其實今天過欄的感覺不是太好，「但後續連接的時候還是努力把速度提升上來，最後的成績還算滿意。」

不過今天室外溫度超過攝氏33度，讓張博雅也直呼受不了，「這應該是我跑過最熱的決賽，不過大家條件都一樣，就只能把最好的狀態拿出來。」

張博雅上個月去了一趟日本廣島參賽，讓她感受到國外參賽的高強度，「日本的水準真得很高，每個選手出來的態度都是要拿冠軍的感覺，氣勢都非常強，等於在預賽的時候基本上就要全力跑了。」

長相甜美的張博雅心中也有巴黎奧運夢，她說：「當然很希望可以去參加奧運，也想要靠自己達標，不過奧運標準真的很高，我現在希望先讓自己跑進13秒內，然後保持穩定。」奧運女子100公尺跨欄的參賽標準是12秒77。

不過台灣已經有男子田徑選手取得參賽權，依規定可以保障1名女子選手參賽，而這個人選很可能會是張博雅，但依規定只能參加100公尺。

她笑說：「能去的話當然很好，可以和世界最頂尖的選手交手，不過我還是希望靠自己的實力達標參加自己的專項。」（編輯：李亨山）1130506