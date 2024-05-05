全大運女子體操 丁華恬成隊小試身手平衡木最高分

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（中央社記者黎建忠台中5日電）「體操精靈」丁華恬今天代表輔仁大學在全大運的女子體操成隊出賽，順利完成跳馬、高低槓、平衡木、地板共4項，她在最拿手的平衡木以13.55分高居所有選手之冠。

丁華恬在4站的體操世界盃暨奧運資格賽結束後，靠著遞補取得平衡木單項的巴黎奧運參賽權，也讓她連續2屆都順利站上五環殿堂。

儘管輔仁大學僅有丁華恬、張孖淩2人參賽，因此最終沒有團體成績，但丁華恬除了平衡木分數最高外，高低槓也並列第1名、地板則排在第2名，表現相當全面。

丁華恬在接受媒體訪問時表示，由於回國才2個多星期，身體還有些疲憊，加上已經很久沒有比全能，所以今天就想順順比完就好。

丁華恬透露，2週後的亞錦賽也會參加，但會以單項為主，目前已在測試一些新動作，等著巴黎奧運時當作「秘密武器」。

教練蔡恆政則是提到，已第2次參加奧運，就不會只以「參賽」為目標，希望能把難度分再提升，看看能不能一拚站上頒獎台的機會。

蔡恆政表示，其實平衡木就是一個機率問題，看誰能在關鍵的難度動作不失誤，就有機會晉級決賽甚至拿牌，「我們現在加入新動作，就是要繼續不斷重複練習，讓肌肉的記憶越來越清楚。」（編輯：張雅淨）1130505